Ferisce il compagno e si scaglia contro i poliziotti intervenuti: arrestata - Tuttoggi

Uomo in strada, sanguinante, in preda a un attacco di panico

Gli operatori della Polizia di Stato, così, sono riusciti a localizzare l’abitazione da cui era partita la chiamata, inviando subito una pattuglia. All’arrivo di quest’ultima, l’uomo, sanguinante, si trovava in strada in preda a un attacco di panico.

L’intervento della Polizia di Stato e l’arresto per lesioni a Pubblico Ufficiale

Recatisi davanti alla porta dell’appartamento, i poliziotti hanno avuto non poche difficoltà. La donna, infatti, si è opposta in tutti modi al controllo, lanciando insulti e minacce. Infine ha persino colpito un agente a un braccio e ha afferrato i capelli dell’altra collega, strappandole una ciocca di capelli.

La 29enne è stata arrestata per resistenza e lesioni aggravate a Pubblico Ufficiale, nonché denunciata per lesioni aggravate ai danni del compagno; l’arresto è stato convalidato nella direttissima di mercoledì pomeriggio, in cui ha patteggiato una pena – sospesa – di un anno di reclusione.