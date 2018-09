Ferentillo, cittadinanza onoraria al prof. Mario Tronti

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Nella seduta del Consiglio Comunale che si terrà il 3 settembre 2018 alle ore 18:00, verrà conferita al Sen. Prof. Mario Tronti la Cittadinanza Onoraria della piccola città della Valnerina.

La decisione dell’Amministrazione Comunale discende dalla volontà di riconoscere il grande contributo dato dal Prof. Mario Tronti al dibattito filosofico e politico che ha interessato tutta la seconda metà del XX sec. e l’inizio del XXI sec. .

Rilevante la sua intuizione che la dura realtà del potere politico può essere intesa solo attraverso un pensiero forte, profondamente strutturato, capace di analizzare con disincanto e concentrazione, senza alimentare falsi miti, i rapporti di forza e di dominio.

La sua ricerca si è rivolta continuamente al grande tema della strategia da adottare per promuovere l’emancipazione sociale e la crescita personale di tutti gli appartenenti alle classi sociali più deboli, ritenute componenti importanti dell’intera comunità nazionale, secondo una concezione della vicenda della vita umana in cui nessun aspetto è escluso: politico, economico, affettivo e religioso. Valori e concetti da cui sono derivate le ragioni autentiche del suo impegno civile, coltivato con passione e abnegazione e per il quale la sua terra di origine gli è profondamente grata.

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa