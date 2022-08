“Fenomeno Rasiglia”, il presidente Ismea studia il boom del borgo umbro

Visita di Frascarelli anche a Spoleto

Studiare il fenomeno Rasiglia, capirne le origini e le caratteristiche e verificare come sostenerlo e replicarlo, attraverso misure ad hoc. Questo l’obiettivo della visita del presidente nazionale di Ismea, Angelo Frascarelli, lunedì in Umbria per alcuni incontri, accompagnato dal presidente del Consorzio di Bonifica, Paolo Montioni.

La delegazione

A Rasiglia, il presidente Frascarelli ha incontrato l’amministrazione comunale di Foligno e alcuni rappresentanti dell’associazione “Rasiglia e le sue sorgenti“. Insieme a lui, oltre al presidente Montioni, il vice Marco Loreti, la direttrice Candia Marcucci e il referente di Coldiretti Foligno, Mirco Lupi.