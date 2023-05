Felcos, Lorenzo Schiarea entra nel direttivo

L'ingresso è stato previsto da un decreto firmato dal sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini

E’ stato nominato Lorenzo Schiarea, presidente del Consiglio comunale, rappresentante dell’Ente in seno al Consiglio direttivo dell’associazione Felcos Umbria. Lo prevede un decreto firmato dal sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini.

Felcos

FELCOS Umbria è un’Associazione di Comuni umbri che promuove politiche e pratiche di sviluppo sostenibile, la buona governance e la crescita sociale ed economica dei territori, a livello sia locale che internazionale. A tal fine sviluppa progetti di cooperazione allo sviluppo, attività di formazione, assistenza tecnica e rafforzamento delle capacità di progettazione, networking, pianificazione e programmazione territoriale, iniziative di comunicazione sociale e sensibilizzazione, progetti di educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza globale. I Comuni soci garantiscono la governance istituzionale e politica dell’Associazione, le cui linee strategiche di intervento sono delineate dal Consiglio Direttivo. FELCOS Umbria interagisce e collabora con governi locali, regionali e nazionali, con l’Unione Europea, con reti di enti locali e Organizzazioni internazionali e in particolare con le iniziative a sostegno dello sviluppo promosse dalle Nazioni Unite, come il Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) e le Piattaforme Locali di Sviluppo 2030.