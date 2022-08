Federica Bistoni è Miss Montefalco | Tutte le premiate

“Bellezza e paesaggio”

“Dopo le esperienze di fashion mover con ‘La moda va in Minimetrò’, la prima sfilata Urban style di Perugia che abbiamo ideato insieme a Leonardo Mariano e Andrea Biagini, in collaborazione con Laura Cartocci – ha spiegato Sereni – è iniziato un percorso di lavoro e non solo, che si sta ampliando anche al di fuori dell’Umbria. È stato confermato infatti anche per il 2022 l’importante evento di moda e bellezza realizzato presso il centro divertimenti Cinecittà world a Roma, che il 28 agosto dello scorso anno ha visto la partecipazione di oltre 52 ragazze provenienti da diverse regioni d’Italia”. “Una serata che ha saputo coniugare la bellezza di queste ragazze con la bellezza del paesaggio del nostro borgo – ha dichiarato il vicesindaco di Montefalco Daniela Settimi –, ricco di storia e tradizione. Questa sera c’è stato il sold out, speriamo che continui così, siamo orgogliosi di aver ospitato questo evento”.

“È stato un piacere essere stati a Montefalco per la quarta tappa di Miss Blumare Umbria – ha detto la direttrice artistica Cartocci –. Volevamo unire la moda, la musica, il ballo e ci siamo riusciti. La musica, la gentilezza e la bellezza salveranno il mondo”.