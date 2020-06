Fatta brillare la bomba trovata in campeggio

Fatta brillare la bomba trovata in un campeggio a Passignano sul Trasimeno. La bomba a mano, della Seconda guerra mondiale, era stata trovata tra gli ombrelloni, lungo le rive del lago, da un turista, semi immersa nel fango.

Il sindaco Sandro Pasquali, dopo l’intervento dei carabinieri, della protezione civile e della municipale, aveva emesso un’ordinanza per isolare l’area nel raggio di 100 metri.

Per motivi di sicurezza era state spostate alcune roulottes di villeggianti.

Questa mattina la bomba a mano è stata trasportata in sicurezza dai carabinieri in un terreno poco distante, lontano dalle vie di comunicazione e dalle abitazioni. Sono stati poi gli artificieri arrivati da Bologna a far brillare in sicurezza l’ordigno bellico.

Le attività nel campeggio sono così riprese regolarmente.