Fase 3 Covid, Magione parte subito con i centri estivi per i bambini

Fase 3 Covid, da lunedì, nel primo giorno di via libera secondo l’ordinanza Tesei, subito attivi i centri estivi per i bambini di Magione.

Il Comune ne organizza direttamente uno – confinanziandolo – per i bambini dai 3 ai 6 anni. E ne patrocina altri otto realizzati da privati secondo le linee guida previste in materia.

Sostegno per le misure anti Covid

L’Amministrazione – spiega il sindaco Giacomo Chiodini – s’impegna a predisporre con risorse proprie un bando per il contenimento delle rette, inevitabilmente più alte a causa delle misure straordinarie. E’ infatti imposto un rapporto bambini/educatore più alto (1 a 5 per i minori di sei anni; 1 a 7 dai sei anni ai dieci anni; 1 a 10 per i ragazzi più grandi), la sanificazione quotidiana degli ambienti e l’utilizzo di dispositivi individuali di protezione.

Il sindaco ricorda la possibilità di usufruire del bonus Inps dedicato a centri estivi e baby sitter.

Le altre attività per i bambini

A questi primi centri estivi – informa ancora il sindaco – se ne aggiungeranno altri nelle prossime settimane.

Per la classe di età 0-3 anni sono previste attività socializzanti presso il Nido comunale Paperino il mercoledì alle 17 e il sabato alle 10.30.

“Ringrazio per l’impegno, a fronte ad una sfida davvero complicata per tempistiche e risorse disponibili, – afferma Chiodini – tutta l’area socio educativa comunale e in particolare l’assessore Eleonora Maghini. Si tratta di un bell’allenamento in vista della riapertura delle scuole a settembre! “.

La situazione Covid

A Magione non risultano attualmente positivi al Coronavirus. Tre soggetti sono in isolamento cautelativo. Dall’inizio dell’emergenza, sono stati 21 i magionesi che hanno contratto il Covid e sono guariti.