Fase 2, dal 9 maggio riapertura dei Centri Raccolta VUS | Ecco le regole - Tuttoggi

La Valle Umbra Servizi Spa comunica all’utenza che da SABATO 9 MAGGIO riapriranno i nove centri di raccolta presenti nei Comuni gestiti dall’azienda. Da sabato, quindi, si potrà tornare a conferire i propri rifiuti secondo gli orari e le modalità di apertura dei singoli centri

Naturalmente questa riapertura è soggetta alle misure prescritte dalla fase 2 e dall’emergenza COVID-19. Ecco, quindi, le regole che l’utenza dovrà scrupolosamente seguire e che sono indicate, comunque, in ogni centro di raccolta:

Fermarsi con il veicolo allo stop presente fuori dal Centro di raccolta mettendosi in coda per aspettare il proprio turno di accesso

E’ obbligo non scendere dal proprio veicolo e attendere le indicazioni dell’operatore ed in caso di incolonnamento delle auto gli utenti dovranno posizionarsi in modo da non creare ingorghi o problemi alla circolazione stradale

E’ obbligo nell’accedere al Centro indossare mascherina e guanti

Si potrà accedere al centro di raccolta solo un utente alla volta ed il flusso sarà regolato dagli addetti Valle Umbra servizi

Si dovrà mantenere la distanza di almeno un metro dall’addetto che non dovrà avere contati con l’utenza

Il rifiuto da consegnare va differenziato prima dell’accesso al centro di raccolta

E’ obbligo per i cittadini di recarsi esclusivamente presso i Centri di Raccolta del proprio Comune di residenza o, comunque, i più vicini al proprio luogo di residenza o domicilio

Gli utenti dovranno attenersi alle disposizioni che sono riassunte ed illustrate in una specifica cartellonistica posizionata nei Centri di raccolta, dove sarà presente anche il gel disinfettante a disposizione degli utenti. Si raccomanda onde evitare il mancato accesso al servizio che l’utente dovrà già possedere i dispositivi di protezione individuale (mascherine e guanti) che non sono disponibili presso il Centro di raccolta

Si comunica, inoltre, che le operazioni di pesatura, al fine dell’ottenimento dello sconto sulla tassa dei rifiuti, sono sospese fino al 18 maggio. Successivamente a tale data verranno fornite ulteriori indicazioni

L’orario di apertura dei centri di raccolta sarà lo stesso adottato dalla Valle Umbra Servizi prima dell’emergenza sanitaria. Orario che è consultabile sul sito internet aziendale e tramite l’App di Junker.

Si raccomanda all’utenza, visto l’orario allungato dei centri di Foligno e di Spoleto, di non precipitarsi il primo giorno a consegnare i rifiuti, evitando, quindi, possibili assembramenti che in questo periodo di emergenza sanitaria sono vietati.

Si ricorda all’utenza che è, comunque, attivo il servizio di ritiro a domicilio di verde (potature e sfalci) e ingombranti che potrà essere prenotato telefonando al numero verde 800 280328 (da fisso e da cellulare). Di seguito alleghiamo anche la tabella degli orari dei nove centri gestiti da Valle Umbra Servizi.

Ringraziamo l’utenza per la collaborazione che è necessaria per mantenere al massimo i livelli di sicurezza in questo periodo di emergenza sanitaria, adottando comportamenti sociali ad hoc.