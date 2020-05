Fase 2 Coronavirus, via libera definitivo a questi sport al Trasimeno

Fase 2 dell’emergenza Coronavirus, via libera definitivo agli sport individuali al lago Trasimeno. I sindaci del comprensorio, che avevano chiesto alle autorità un chiarimento in merito agli sport individuali da praticare al lago e le eventuali limitazioni, hanno avuto l’attesa interpretazione del Dpcm del Governo che consente la pratica di sport individuali.

I sindaci del comprensorio avevano già concordato di applicare un’interpretazione estensiva in caso di mancate risposte da parte dell’autorità. Dal Governo hanno però chiarito le modalità di svolgimento di sport individuali al lago.

Ok al Trasimeno

Ci si può quindi recare al Trasimeno per fare in solitudine wind surf, kite surf, canoa, pesca sportiva, sci nautico, sup e sport simili. Ovviamente, vanno rispettate le norme di sicurezza e sul distanziamento per quello che riguarda gli spostamenti fino al lago, le aree di sosta ed ogni luogo dove è possibile la creazione di assembramenti, vietati dalle norme.