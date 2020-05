Partita di calcio tra ragazzini al tempo del Coronavirus, pesante multa a 6 famiglie

Sei famiglie sono state multate perché avevano lasciato giocare a calcio i propri figli in una struttura sportiva di Magione, ignorando le norme anti Coronavirus.

I ragazzini sono stati sorpresi dalla polizia locale di Magione.

“La vicenda di un gruppo di ragazzini minorenni trovati dalla polizia locale a fare una ‘partitella’ di calcio dentro un impianto sportivo – le parole del sindaco Giacomo Chiodini – ci costringe a ripercorrere con fermezza i principali divieti che sembrano essere ‘poco chiari’. Intanto il verbale di sanzione – molto oneroso – sarà comminato ai genitori. A tutti piacerebbe poter far giocare i propri figli – conclude il sindaco – ma lo sforzo può essere vanificato dalla superficialità di pochi: tuteliamo i nostri bambini“.

Le multe per chi infrange le norme per il contenimento del contagio vanno da 400 a 3mila euro.

I divieti

Il sindaco ricorda tutto ciò che non è consentito fare nella Fase 2.

Non sono ammesse attività ludiche o ricreative. Non sono ammessi sport di squadra. Non sono previsti picnic nei giardini pubblici o nelle spiagge, così come prendere il sole in zone pubbliche.