Fanno acquisti sui social ma la merce non arriva, carabinieri denunciano truffatori

Le attività avviate dai carabinieri della Stazione di Deruta dopo la denuncia di 2 persone hanno permesso di risalire ai due presunti truffatori

Pensavano di fare acquisti vantaggiosi attraverso i social network, ma dopo aver pagato non hanno ricevuto la merce comprata. È successo a due diverse persone che non hanno potuto far altro che rivolgersi ai carabinieri della stazione di Deruta. Al termine delle indagini, i militari dell’Arma hanno denunciato a piede libero i due presunti truffatori, accusati di truffa online.

Come detto, gli accertamenti hanno avuto inizio con la denuncia presentata da due diversi cittadini presso l’Arma di Deruta. L’attenzione dei due, nei mesi precedenti, era stata richiamata da due annunci postati sui social, dove in entrambi veniva proposta la vendita, ad un prezzo vantaggioso, di un tavolo con sedie e di un motore di autovettura.

I due, attratti da quella proposta vantaggiosa, dopo aver versato la somma richiesta, nel primo caso su tessera postepay mentre nel secondo episodio attraverso un bonifico, non si vedevano recapitare la merce posta in vendita.

Le attività avviate dalla Stazione di Deruta, hanno permesso di risalire ai due presunti truffatori che una volta percepito il denaro si erano resi irreperibili e a nulla erano valsi i tentativi di contattarli da parte dei malcapitati.