Famiglia di cinghiali "affezionata" a Pietralunga, vari avvistamenti anche in centro VIDEO E FOTO - Tuttoggi

Lo stesso gruppo di 8 ungulati - due genitori e 6 piccoli - è stato visto gironzolare più volte per le strade del borgo, anche vicino alle abitazioni

Un’intera famiglia di cinghiali “affezionata” a Pietralunga. Nel piccolo borgo altotiberino, infatti, due genitori e i loro 6 piccoli si fanno vedere ormai da giorni in più occasioni

In un video dello stesso sindaco Mirko Ceci (gentilmente inviato alla nostra redazione) ma anche in diverse fotografie si scorgono gli otto ungulati gironzolare in tutta tranquillità in varie zone del Comune, anche a ridosso delle mura urbiche.