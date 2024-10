Falso allarme bomba sul volo Rotterdam - Perugia: tutti i controlli sono negativi - Tuttoggi.info

Fortunatamente è rientrato senza che davvero ci fosse un ordigno il falso allarme bomba sul volo Transavia da Rotterdam di ieri sera, mercoledì 24 gennaio, all’aeroporto internazionale dell’Umbria.

Come già riportato ieri sera da Tuttoggi.info, si è trattato di un fraintendimento che ha comunque avuto conseguenze per i passeggeri di ritorno dai Paesi Bassi e per quelli che sarebbero dovuto ripartire: poco prima che l’aereo atterrasse, la torre di controllo di Padova ha intercettato una comunicazione che avrebbe fatto pensare a un qualche tipo di pericolo all’interno del mezzo. Un’anomalia che ha fatto pensare a una bomba o a un attentatore, eventualità mai risultata al personale di bordo o alla compagnia. E anche se l’allarme è rientrato in tempo reale, da Sase è subito scattata una segnalazione alla questura: e così poco prima delle 8 i passeggeri sono stati fatti scendere e sono stati loro controllati i bagagli, ma anche l’aereo è stato controllato.