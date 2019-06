“Falsi d’autore”, le opere realizzate dai bambini emozionano i visitatori | FOTO

Quadri di grandi autori riprodotti con estro e fantasia dai bambini della primaria “Aristide Gabelli” di Case Bruciate, a Perugia.

Le particolari opere d’arte, ricche di colore e capaci di emozionare, sono in mostra nei locali della scuola fino al 13 giugno.

Il vernissage ha subito conquistato i visitatori che, in un clima di festa, hanno potuto ammirare opere di Van Gogh, Dalì, Chagall, Kandinskij e Cézanne, reinterpretati in maniera artistica e personale dai piccoli allievi.

Gli alunni della classe quinta si sono cimentati nello studio, nella scoperta e nella rivisitazione delle opere dei pittori di arte moderna del calibro di Fautrier, Rothko e Pollock. Da Van Gogh a Dalì, passando per Cézanne e Kandinskij, i giovani della quarta, proprio come questi artisti, hanno pensato che a volte le parole non bastano e allora servono i colori, le forme e le

emozioni.

I bambini della terza, invece, si sono lasciati trasportare dalla poesia e dall’amore dei colori di Chagall. I più piccoli della seconda hanno sognato con la notte stellata di Van Gogh e quelli della prima seguendo Kandinskij hanno fermato attraverso l’uso del colore la percezione delle immagini prima che diventino forme riconoscibili.

Particolare attenzione è stata dedicata al centenario della nascita di Alberto Burri con la riproduzione polimaterica del francobollo emesso da Poste Italiane.

Il progetto di arte sviluppato dalla Gabelli è stato realizzato in collaborazione con l’esperto Simone Farfanelli che, con semplicità, trascinante empatia, grande competenza e professionalità, ha saputo trasmettere ai bambini l’amore per l’arte come mezzo privilegiato di espressione delle loro sensazioni ed emozioni.

I genitori accorsi numerosi all’inaugurazione, osservando i dipinti hanno compreso appieno il messaggio di fondo che i bambini e l’esperto volevano trasmettere, mostrando compiacimento e soddisfazione per le scelte operate dal team delle docenti.

“Questo progetto di plesso – hanno spiegato in coro le insegnanti – è nato da una precisa decisione didattica. Tutte noi consideriamo l’arte un veicolo importante per la crescita e lo sviluppo dei bambini”.

Queste le insegnanti in servizio alla primaria Gabelli per l’anno scolastico 2018/2019: Cecilia Barcaccia, Cristiana Antognoni, Alessandro Falchi, Cristina Tentarelli, Sabina Di Matteo, Francesca Corbucci, Rossella Bertolini, Ilaria Caporusso, Claudia Galli, Silvana Bruschi, Elisabetta De Vergori, Annamaria Treccioni, Laura Tesei e Daniela Camplone.

