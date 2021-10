Facebook down, bloccati anche Instagram e Whatsapp - Tuttoggi

Nessuna segnalazione è arrivata da parte delle tre app controllate da Mark Zuckerberg

Down per Facebook, Whatsapp e Instagram. Tutto fermo sulle tre piattaforme di proprietà della compagnia di Mark Zuckerberg nel pomeriggio del 4 ottobre 2021. I primi problemi intorno alle 17:45.

Impossibile accedere, condividere, pubblicare sui tre social network. I browser indicano che è impossibile raggiungere i tre siti; problemi anche per consultare le app e leggere i messaggi.

Alle 18:23 è apparso un messaggio sul profilo Twitter del Social più famoso del mondo “We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience”. Ossia, siamo consapevoli che alcune persone stanno avendo dei problemi nell’accesso alle nostre app e prodotti. Stiamo lavorando per tornare alla normalità il più velocemente possibile e ci scusiamo per tutti gli inconvenienti.

Su Twitter, come sempre l’unica piattaforma non interessata dal down, tantissimi utenti si stanno lamentando di non riuscire a inviare e ricevere messaggi, pubblicare post e storie e navigare su Facebook.

Poco dopo le 18 sono arrivate segnalazioni di malfunzionamento anche da altri Paesi in Europa, come Francia, Germania o Belgio e poi Israele e Turchia.