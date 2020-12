Fabro aderisce all'iniziativa Anci "Fermenti in Comune" - Tuttoggi

Scadenza per la presentazione dei progetti fissata al 18 gennaio

Punta a rendere le giovani generazioni protagoniste della crescita e dello sviluppo generale del territorio di Fabro l’avviso pubblicato dall’amministrazione intitolato “Fermenti in Comune”. Si tratta di un’iniziativa di Anci nazionale rivolta a tutti i comuni sfruttando il “Fondo per le Politiche Giovanili” 2019.

Promuovere le azioni positive dei giovani

“L’avviso – spiega l’amministrazione – ha l’obiettivo di supportare l’avvio o il rafforzamento di azioni positive messe in campo dai giovani per affrontare le sfide sociali ritenute prioritarie per le proprie comunità, consapevoli che la progettualità giovanile sia un fattore determinante per contribuire all’implementazione di politiche di sviluppo locale innovative”.

5 milioni di euro

Con una dotazione finanziaria di quasi 5 milioni di euro complessivi, l’iniziativa è rivolta a tutti i comuni italiani, suddivisi in 3 fasce dimensionali: Fabro rientra in quella fino a 15.000 abitanti e prevede un finanziamento nazionale massimo per singolo progetto di 60.000 euro. La scadenza per l’invio della documentazione è fissata al 18 gennaio.