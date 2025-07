Fabri Fibra alla Rocca Maggiore di Assisi ad aprire l’edizione numero 14 del Riverock Festival - Tuttoggi.info

Tutto pronto per la quattordicesima edizione per Riverock Festival, uno degli appuntamenti più attesi del panorama musicale nazionale, che torna in scena anche quest’anno nella suggestiva cornice della Rocca Maggiore di Assisi: da oggi e fino al 27 luglio, grazie al sostegno tra gli altri di Comune di Assisi e Sviluppumbria, cinque giorni di musica contemporanea, podcast, cultura, momenti di riflessione e condivisione.

Il festival, organizzato dall’associazione Riverock, diventato negli anni un punto di riferimento per pubblico e artisti, porta sul palco un programma ricco e arricchito dal nuovo format “Sotto palco”, podcast dal vivo, realizzato in collaborazione con Radio Glox, per tre appuntamenti speciali, tre conversazioni live pensate per condividere pensieri, esperienze e riflessioni su ciò di cui non si parla sopra il palco, ma che è parte integrante della musica: accessibilità, sostenibilità e indipendenza, comunità. Ogni incontro si concluderà con uno showcase esclusivo dell’artista ospite (dal 23 al 25 luglio nel Giardino degli Incanti, tutte le sere alle 19 con ingresso libero: si parte con Tara, per poi proseguire con Lodo Guenzi e Maurizio Carucci, Ex-Otago).

Ad aprire la manifestazione sarà Fabri Fibra, che ha recentemente pubblicato il suo undicesimo album in studio, “Mentre Los Angeles Brucia”, e torna dal vivo dopo oltre due anni di assenza dai palchi, mentre domani tocca a Venerus, tra le voci più visionarie della scena italiana, La Niña, Luzai e Ginevra. Il 25 il live della cantante rivelazione del 75esimo Festival di Sanremo, con il brano “Eco”, Joan Thiele, di Dardust, pianista, produttore e compositore tra i più influenti e premiati, Emma Nolde e Rip, mentre sabato e domenica dopo il successo dello scorso anno, torna “Evanland – il festival internazionale del mondo interiore”, due giornate di incontri, workshop, pratiche, talk, spettacoli, letture e gaming che culmineranno con due concerti speciali di Gio Evan, accompagnato da grandi ospiti: il 26 luglio Gio Evan e Giulia Mei live, Daddy G (Massive Attack) dj set e il talk di Vito Mancuso; Il 27 luglio Gio Evan live, Quantic dj set, Roberto Cacciapaglia con un concerto all’alba e il talk di Erri De Luca.

Tornano anche le navette del Comune, che portano da Santa Maria a Piazza Matteotti – e poi alla Rocca si arriva a piedi: dal 23 al 25 sono previste 4 navette, nelle seguenti fasce orarie: oggi dalle 18 alle 00.30; domani, dalle 18.00 alle 01.00; 25 luglio dalle 18.00 alle 02.30. Il 26 e 27 luglio i parcheggi saranno attivi dalle ore 14.00 con 5 navette che viaggeranno dalle 15.30 alle 03.00 il 26 luglio e dalle 15.30 alle 00.30 il 27 luglio.