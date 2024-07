Export, report dell'Aur su 500 imprese: il 2022 anno record con quasi 6 miliardi di euro - Tuttoggi.info

Sfruttando i micro-dati relativi al commercio estero rilasciati dall’Istat, l’Agenzia Umbra ricerche ha preparato un report sull’export regionale.

Il report – si legge nella nota – “introduce alcuni elementi di novità nello studio e nella comprensione del fenomeno dell’export regionale. Vengono infatti fornite informazioni ad un livello di dettaglio geografico e settoriale molto approfondito. Una delle novità è riscontrabile nel fatto che i dati a disposizione permettono di effettuare una mappatura degli operatori umbri che si occupano del commercio con l’estero sino al livello comunale (dati 2022). Un ulteriore elemento di originalità è ravvisabile nel dettaglio della classificazione Ateco, che arriva fino alla quinta cifra”.

Il dataset della presente analisi è composto da 500 imprese regionali esportatrici, le quali risultano essere altamente rappresentative della realtà locale in quanto ricoprono oltre il 96 per cento del valore totale delle merci vendute all’estero. “Nello specifico – ancora il report – vengono analizzati tutti quei settori per i quali all’interno del nostro sample registriamo valori superiori ai 100 milioni di euro di merci vendute all’estero. Per ciascun comparto si analizza il valore dell’export per le province di Perugia e Terni sino alla quinta cifra del codice Ateco, i principali partner commerciali, e infine viene effettuata un’analisi per classe di fatturato e numero di imprese esportatrici presenti all’interno dei vari comuni umbri”.

Tra le principali evidenze, nel corso del 2022 l’Umbria ha registrato una delle sue migliori performance di sempre per quanto concerne il valore di merci esportate, superando i 5,8 miliardi di euro, per un’incidenza pari al 24,0 per cento sul Prodotto Interno Lordo regionale.

Con ben 191 operatori esteri, il settore dei macchinari è quello che annovera tra le sue file il maggior numero di imprese esportatrici, seguito a stretto giro dai settori dei metalli (182 imprese esportatrici) e degli articoli in gomma e materie plastiche (164 aziende esportatrici). Per quanto concerne il fatturato estero medio, il settore dei metalli registra la cifra più cospicua con oltre 9,3 milioni di euro esportati per azienda, seguito dai settori dell’abbigliamento e dell’alimentare rispettivamente con 7,3 e 6,1 milioni di euro esportati per impresa.

Tra i vari sottosettori, quello relativo a ferro, ghisa, acciaio e ferroleghe con un’incidenza superiore al 22,0 per cento sulle esportazioni totali, è stato di gran lunga il comparto trainante le esportazioni umbre. A debita distanza troviamo i sottosettori dell’abbigliamento in serie, di sartoria o su misura (4,7 per cento del totale regionale esportato) e dei macchinari di sollevamento e movimentazione (4,2 per cento). Il report è consultabile qui.