Expo Casa 2019, c’è ancora tempo per scoprire tutte le novità del settore | Ultimo weekend della manifestazione

C’è ancora tempo per scoprire tutte le novità di Expo Casa 2019. La mostra di settore di Epta Confcommercio Umbria sarà al centro Umbriafiere fino a domenica 10 marzo per accogliere in grande stile i visitatori. L’esposizione presenta tutto ciò che serve per realizzare la casa dei propri sogni. Una casa non solo bella, ma anche funzionale, sicura e all’avanguardia. Expo Casa, che continua a crescere anche grazie al contributo del Professor Paolo Belardi e del Professor Simone Bori, rappresenta l’evento ideale per scoprire le infinite combinazioni per la costruzione, la ristrutturazione, il risparmio energetico, la sostenibilità e l’arredo di ogni ambiente.

Non mancano, inoltre, gli appuntamenti culturali di Piazza Tecla. Sabato si comincia alle ore 11.00 con Costruire passati. Ricordando Gian Carlo Leoncilli Massi, a cura di Bruno Mario Broccolo e con l’intervento di Paolo Belardi, Alessandro Bianchi, Fabrizio Fiorini, Wladimiro Maisano, Giovanna Ramaccini e Gerardo Sannella.

Il pomeriggio si apre alle 14.30 con l’appuntamento Firmato da CNA Umbria: Costruire cambiamenti a cui parteciperanno Atmospheres Home Staging, Essential Ark, Lipsi & Co., Piloh, Regusto, Scenari Digitali e Weeda. A seguire, alle 16.00 è la volta di Sulla roccia verso il Cielo, la conferenza di Vincenzo Latina a cura dell’Università degli Studi di Perugia e con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Perugia. A chiudere la giornata, alle ore 17.30, sarà la conferenza di Mario Pisani Le piazze del nuovo millennio, appuntamento a cura dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di Perugia e con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti.

Il pubblico troverà in evento anche tantissimi espositori con prodotti all’avanguardia e proposte imperdibili di grandi marchi. Saba Mobili, ad esempio, porterà in evento i nuovi piani cucina LAPITEC dalle performance eccezionali, un armadio completamente in vetro con profili in alluminio e due linee casa, la “Young” e la “Luxury”. Orsolini presenterà Thermomat, un materiale plastico scelto per essere in linea con il tema 2019 dell’esposizione, lavabi di appoggi “salvagente” della serie Boing e l’iniziativa “100 pavimenti”. Novità assoluta è anche la vasca idromassaggio Arga di Jacuzzi, presentata da Pool & Spa, unica azienda ad averla già funzionante in Italia. Risparmio Energetico, società all’avanguardia del settore, punterà sul concetto di bere responsabilmente senza utilizzo di plastica, grazie al prodotto “Acqua Alma – Acqua trattata bene”. E queste sono solo alcune delle tantissime proposte presenti a Expo Casa.

Per restare aggiornati potete anche visitare il sito: www.expo-casa.com e la pagina facebook: @expocasaitalia

