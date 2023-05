Ex Tabacchificio Marsciano, presentato il progetto di recupero | Ora le osservazioni dei cittadini - Tuttoggi.info

Le osservazioni, entro il 21 maggio. Entro il 30 giugno dovrà essere pubblicata la gara per la progettazione definitiva ed esecutiva

Nell’ambito di due diversi incontri che si sono svolti il 9 maggio 2023, uno alle 18.00 riservato alle imprese e associazioni di categoria, l’altro alle 21.00 rivolto a cittadini e associazioni, l’amministrazione comunale ha presentato a tutta la comunità l’ipotesi progettuale di recupero del complesso del Tabacchificio Pietromarchi risultata vincitrice del bando di concorso indetto dall’Ente.

Insieme al sindaco Francesca Mele, al vicesindaco Andrea Pilati e all’assessore Francesca Borzacchiello, sono intervenuti i progettisti dello studio vincitore del concorso e il responsabile dell’area lavori pubblici del Comune, Mario Brizi. All’incontro serale hanno preso parte anche l’assessore regionale alle infrastrutture e opere pubbliche Enrico Melasecche e il consigliere regionale Valerio Mancini.

“Questa ipotesi progettuale di riqualificazione che ora si apre ai possibili miglioramenti frutto di idee e osservazioni dei cittadini – spiega il sindaco Francesca Mele – integra al suo interno tante diverse destinazioni d’uso, dagli aspetti culturali a quelli sportivi, sociali, lavorativi e legati alla promozione commerciale e turistica, capaci di rispondere ad altrettante esigenze che in questi anni ci sono pervenute dal mondo associativo e dal tessuto economico. L’intervento che realizzeremo è quindi una grande opportunità. Lo è perché permette il recupero di un bene oggi fatiscente. E lo è perché una gestione attenta e sostenibile degli spazi rigenerati sarà volano di sviluppo per tutta la nostra economia e trasformerà il Tabacchificio in un nuovo baricentro di aggregazione e inclusione, capace di dialogare con altri spazi aggregativi del capoluogo, dalle scuole agli impianti sportivi, passando per i parchi e per il centro storico, con ricadute positive su tutti loro”.

Come illustrato dal responsabile dell’Area lavori pubblici Mario Brizi, i prossimi passaggi riguardano la pubblicazione, entro il 30 giugno 2023, del bando di gara, con procedura aperta, per l’affidamento dell’appalto integrato per la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione dei lavori. L’aggiudicazione dell’appalto dovrà avvenire entro ottobre 2023. A questo punto il termine per il completamento dei lavori sarà giugno 2026, come previsto dalle attuali regolamentazioni del Pnrr.

“Invitiamo cittadini, associazioni, mondo della scuola e aziende – esorta l’assessore Borzacchiello – a prendere visione dell’idea progettuale disponibile nel sito del Comune di Marsciano all’indirizzo https://www.comune.marsciano.pg.it/archivio2_notizie-e-comunicati_0_2913.html e a farci pervenire entro domenica 21 maggio eventuali osservazioni e proposte migliorative, come in parte è già avvenuto nel corso della presentazione. Naturalmente ogni proposta dovrà restare nel perimetro di quelle che sono le finalità del bando di rigenerazione urbana vinto dal Comune e quindi rispettare, in particolare, le caratteristiche storiche e architettoniche degli edifici presenti e adattarle ad una destinazione multifunzionale”.

Le proposte pervenute saranno valutate dall’ufficio tecnico del Comune e, laddove accoglibili, saranno integrate nelle linee guida dell’attuale idea progettuale che rappresenta il riferimento sul quale sarà fatta la progettazione definitiva ed esecutiva.