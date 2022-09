L'ex studente del Plinio Zakaria Ghouiza diventa "Alfiere del Lavoro", sarà ricevuto da Mattarella - Tuttoggi

Zakaria Ghouiza, che ha frequentato il corso Scientifico con opzione Cambridge International, ha brillato negli anni con un profitto sempre altissimo, mantenendo un rendimento eccellente in tutte le discipline, sia al Biennio che al Triennio. Pur dotato di ingegno acutissimo, Zakaria non ha mai fatto sfoggio della propria bravura, restando umile e lavorando sempre con grande dedizione: questo atteggiamento lo ha portato ad abbracciare tanti interessi, aderendo negli anni alle numerose iniziative durante il Triennio del Plinio (stage all’estero; stage di Fisica presso Centri di Ricerca; esperienze di studio presso centri di Alta Formazione, come la Scuola Sant’Anna di Pisa).

Per il Liceo Plinio il Giovane il premio conferito a Ghouiza è motivo di grandissima soddisfazione, perché si tratta di un riconoscimento di grande prestigio (sarà trasmesso in diretta dalla Rai), che va a insignire un ragazzo che porta in alto il nome di Città di Castello e della sua ormai ex scuola. A Zakaria vanno non solo i complimenti per lo splendido percorso affrontato, che gli è valso valso la Medaglia e l’attestato d’onore, ma anche gli auguri di una brillante carriera universitaria e di un futuro ricco di soddisfazioni.