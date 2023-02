Ex scuola di Ripabianca, 621mila euro per la riqualificazione - Tuttoggi

L'edificio di Ripabianca diventerà centro di aggregazione e socializzazione, a breve procedure di affidamento della progettazione

“Il progetto per l’ex scuola di Ripabianca è stato inserito nel Programma Straordinario di rigenerazione Urbana connessa al sisma e finanziato con 621mila euro”. Lo rendono noto il sindaco di Deruta Michele Toniaccini e l’assessore ai Lavori Pubblici, Giacomo Marinacci.

Il primo cittadino, nel ringraziare l’assessore per il lavoro svolto, esprime “grande soddisfazione per questo risultato”. E prosegue: “Si tratta di risorse importanti e strategiche, destinate alla demolizione completa e ricostruzione dell’edificio che diventerà un centro di aggregazione e di socializzazione. Sarà il nuovo punto di riferimento, in un luogo storico e ricco di memoria per la comunità di Ripabianca e di tutta Deruta”.