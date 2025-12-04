 Ex Merloni, la ZES porta l'investimento di Plastmeccanica e assunzioni - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Ex Merloni, la ZES porta l’investimento di Plastmeccanica e assunzioni

Redazione

Ex Merloni, la ZES porta l’investimento di Plastmeccanica e assunzioni

Gio, 04/12/2025 - 08:21

Condividi su:

L’inserimento dell’Umbria nella ZES ha portato la Plastmeccanica Spa, azienda di Castelbellino specializzata nella progettazione di stampi e nello stampaggio di materie plastiche, ad investire a Nocera Umbra, acquistando dai curatori fallimentari di Indelfab – ex Jp Industries, con un’operazione da oltre 5 milioni di euro, 100mila mq dello stabilimento ex Antonio Merloni.

Il presidente di Plastmeccanica, l’ex sindaco di Jesi, Massimo Bacci, ha spiegato al Corriere Adriatico che la spinta ad investire è arrivata proprio dalle opportunità offerte dalla ZES, estesa a Marche ed Umbria. Sviluppando nell’area di Gaifana una nuova linea produttiva e un reparto di progettazione. E sfruttando il complesso come polo logistico, strategicamente posto tra le due regioni.

Una progettualità che potrà avvalersi di competenze locali che si sono formate nella ex Merloni, un tempo polo produttivo di eccellenza nel settore degli elettrodomestici. Per questo, quando lo stabilimento sarà attivo, si procederà ad un numero consistente di assunzioni. Dando priorità, come ha spiegato Bacci, proprio alle maestranze del bacino di Nocera Umbra.

Perché il fattore umano resta centrale anche in un’azienda ad alta automatizzazione, che utilizza tecnologie all’avanguardia, nella progettazione, nella produzione e nella logistica. Attualmente Plastmeccanica occupa circa 200 addetti, tra quelli a tempo indeterminato e i lavoratori temporanei.

(nella foto d’archivio un incontro con i lavoratori ed i rappresentanti sindacali della ex Merloni)

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Assisi

Aldo Cazzullo e Angelo Branduardi raccontano san Francesco ad Assisi: come prenotare

Città di Castello

Altro caso “famiglia nel bosco” in Valtiberina, figli sottratti ai genitori da un mese e mezzo

Assisi

Assisi, arriva il tavolo rivitalizzare il centro | Buone intenzioni tante, idee chiare un po’ meno

in umbria

gli ultimi pubblicati

Umbria | Italia | Mondo

La voce della scienza: traduzione medica e l’imperativo della sicurezza

Gubbio e Gualdo

Ex Merloni, la ZES porta l’investimento di Plastmeccanica e assunzioni

Star Bene

Boom di abusi nella medicina estetica: l’allarme dei medici e i consigli per difendersi
Ultim'ora Italia

Cybersicurezza, Bombardiere (Maeci): “Rapporto con l’Africa cruciale nella nostra agenda”

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!