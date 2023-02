Ex Mercato Coperto, c’è l’atto di vendita: via al recupero da parte di Superconti

L’intervento a carico dei privati prevede la ristrutturazione edilizia e il recupero del fabbricato esistente ad uso commerciale e si estende a tutta l’area delimitata dai fabbricati dell’attuale Piazza del Mercato e alle aree pubbliche adiacenti per le quali In precedenza era stato approvato anche lo schema di convenzione attuativa che prevede in particolare la riqualificazione dei marciapiedi e la realizzazione di un ampio spazio pedonale attrezzato con arredo urbano e alberi in prossimità della nuova galleria urbana. Nell’area di proprietà della Superconti, con vincolo di uso pubblico, è prevista invece la realizzazione della Galleria urbana, con spazi a piano terra e al primo piano, la cui gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria saranno totalmente a cura e a carico del privato.

“È finalmente il momento di restituire alla città una parte importante del suo centro, rimediando alla situazione di degrado che si è consolidata dopo ormai molti anni”, conclude l’assessore Federico Cini.