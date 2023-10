Ex Gruber, a Terni due incontri per individuare le attività che verranno realizzate nella sede nella casa del custode - Tuttoggi.info

Si tratta di un percorso per definire, in modo condiviso, le attività che verranno collocate nella casa del custode – ex Gruber.

Percorso di partecipazione per individuare le attività che verranno realizzate nella sede nella casa del custode – ex Gruber: la direzione Welfare del Comune di Terni rende noto che è possibile prendere parte alla manifestazione di interesse. Si tratta di un percorso per definire, in modo condiviso, le attività che verranno collocate nella casa del custode – ex Gruber.

Gli incontri

Sono previsti due incontri, in forma di laboratorio, realizzati e organizzati dalla cooperativa e impresa Sociale Sociolab, società selezionata tramite procedura pubblica dal Comune di Terni, formata da consulenti esperti in facilitazione di processo, progettazione partecipata di servizi.

Gli incontri si svolgeranno il 16 ottobre dalle 15.30 alle 18.30 e il 24 ottobre dalle 15.30 alle 18.30 negli spazi dell’associazione “Il Palazzone”, in Via Antonio Verri 13. L’avviso è rivolto ai cittadini singoli e organizzati, soggetti del terzo settore, rappresentanti del mondo associativo, gruppi formali e informali attivi nel territorio i cui obiettivi e le cui attività siano vicini e affini ai temi del presente avviso.

Le candidature presentate verranno accolte fino a sabato 14 ottobre alle 12.