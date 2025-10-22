 Ex convitto femminile sarà residenza per anziani, sfuma ipotesi del sindaco. AC all'attacco - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Ex convitto femminile sarà residenza per anziani, sfuma ipotesi del sindaco. AC all’attacco

Redazione

Ex convitto femminile sarà residenza per anziani, sfuma ipotesi del sindaco. AC all’attacco

Per l'ex convitto femminile di Spoleto si concretizza il progetto di senior living fortemente sostenuto dalla Giunta Cardarelli. Sisti aveva altri progetti
Mer, 22/10/2025 - 19:39

Condividi su:

L’ex convitto femminile di piazza Carducci a Spoleto sarà trasformata in residenza per anziani, con un progetto di “senior living”. L’idea di una senior house – vale a dire una struttura divisa in appartamenti indipendenti con spazi comuni, dedicati alla terza età – era stata portata avanti dalla Giunta Cardarelli una decina di anni fa, poi il progetto era rimasto in stand-by dopo la posizione altalentante della Giunta de Augustinis. L’attuale sindaco Andrea Sisti aveva annunciato che avrebbe voluto realizzarvi invece un museo legato al Festival dei Due Mondi, ipotesi ribadita anche di recente una decina di giorni fa in consiglio comunale, mentre l’assessora Luigina Renzi in tale sede aveva detto di non saperne nulla.

L’idea del primo cittadino, però, è completamente sfumata: Invimit, la società che gestisce l’ex convitto Inps abbandonato da decenni, ha infatti aggiudicato tramite un apposito bando la palazzina di 5.360 metri quadrati per farne appunto un progetto di senior living. A darne notizia sono stati oggi i consiglieri comunali di Alleanza Civica Alessandra Dottarelli e Gianmarco Profili. Che da una parte sono soddisfatti per tale esito, ma dall’altra criticano duramente l’ennesima figuraccia del sindaco Sisti.

“Alla fine – scrivono in una nota i due esponenti di minoranza – è andata come era normale che andasse, così dopo anni di stallo, promesse irrealizzabili e annunci privi di sostanza, il Palazzo dell’ex Convitto di Spoleto ha finalmente una nuova destinazione certa: sarà realizzata una moderna struttura di senior living, grazie all’unico progetto concreto e credibile mai messo in campo, quello promosso con determinazione dal compianto Sindaco Fabrizio Cardarelli e dalla sua Amministrazione nel 2017.

Dopo quanto emerso lunedì 13 u.s. durante la discussione in Consiglio della nostra interpellanza, dove erano emerse le contraddizioni tra gli Assessori. Si era capito che i proclami del sindaco Sisti, sconosciuti all’assessore Renzi, di farci un museo e sede della Fondazione Festival era il più classico castello di carta, era semplicemente un sogno. I fatti parlano chiaro: infatti nonostante i tentativi di insabbiamento e le sterili polemiche sollevate dalle ultime due Amministrazioni, la procedura avviata con Invimit è arrivata a compimento, con l’assegnazione dell’immobile. Si chiude così definitivamente una lunga fase di abbandono e immobilismo, durata oltre quarant’anni.

Mentre Invimit cercava investitori, l’attuale Sindaco Andrea Sisti ha portato avanti per mesi una narrazione del tutto scollegata dalla realtà, annunciando – persino in sede ufficiale della Fondazione Festival dei Due Mondi – un progetto mai esistito né su carta né nei bilanci comunali: trasformare l’ex INPS nella sede del Museo del Festival. Un’ipotesi priva di ogni copertura economica e di qualsiasi atto amministrativo. Una promessa da campagna elettorale permanente a cui questa amministrazione ci sta abituando, nulla più”.

“Ancora lunedì scorso, durante l’ultimo Consiglio comunale, – aggiunge la consigliera Alessandra Dottarelli contattata al telefono – a precisa domanda fatta al sindaco, in un momento di pausa dei lavori, lo stesso ribadiva di avere un accordo diretto con l’Inps. Affermazione che avevo trovato a dir poco insolita se non inquietante, oggi la verità”

Alleanza Civica – evidenziano quindi Dottarelli e Profili – ha sempre denunciato l’inconsistenza di questa proposta, e oggi i fatti ci danno ragione. Avevamo detto chiaramente, in Consiglio Comunale, che senza documenti, senza fondi il progetto museale era solo una favola da raccontare ai cittadini. Perfino l’ipotesi di proroga annunciata dell’assessore Albertella era priva di fondamento. L’unica vera buona notizia in questa vicenda è che Spoleto riavrà finalmente uno spazio vitale e funzionale, al servizio della comunità (V, sito Invimit)

 L’ex Palazzo INPS tornerà a vivere, e lo farà seguendo una visione chiara e soprattutto realistica, quella del Sindaco Cardarelli: una visione che oggi si dimostra non solo giusta, ma soprattutto vincente essendoci l’investitore“.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Valnerina

Si frattura la caviglia per raggiungere lo scoglio di Roccaporena, donna recuperata dai vigili del fuoco

Valnerina

Castelluccio di Norcia entra nella storia: record italiano di highline, quasi 2 km di lunghezza | Foto

Foligno

Glaukopis in Festival si apre con un viaggio nella memoria: “Foligno dalla Liberazione alla ricostruzione”

in umbria

gli ultimi pubblicati

Ultim'ora Italia

Frosinone, cade dal balcone al terzo piano: grave 13enne

Ultim'ora Italia

‘Governo Meloni: 3 anni di tasse’, Conte regala libro alla premier con una dedica speciale
Ultim'ora Italia

Musetti-Etcheverry: orario, precedenti e dove vederla in tv

Ultim'ora Italia

Ingiocabile Sinner, Altmaier dominato a Vienna. Ora c’è il derby con Cobolli

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!