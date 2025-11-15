 Evasione, in Umbria ogni 100 euro versate al fisco ne mancano 15,4 - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Evasione, in Umbria ogni 100 euro versate al fisco ne mancano 15,4

Massimo Sbardella

Evasione, in Umbria ogni 100 euro versate al fisco ne mancano 15,4

Sab, 15/11/2025 - 10:31

Condividi su:

In Umbria ogni 100 euro di gettito incassato dal fisco, ne vengono nascosti 15,4. E’ la stima fatta dall’Ufficio studi della Cgia, che ha calcolato territorialmente la propensione all’evasione fiscale in base agli ultimi dati resi noti nei giorni scorsi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativi al 2022. Una classifica che insieme al Molise e all’Abruzzo vede l’Umbria insieme alle regioni del Mezzogiorno, quelle cioè con una più alta propensione all’evasione.

Si tratta di un indice percentuale che calcola quanto evade la popolazione/imprese presenti in una determinata area geografica in rapporto alla ricchezza prodotta). In Umbria, con un indice del 14 per cento, si ha un’evasione stimata di oltre un miliardo e mezzo di euro.

In testa alla classifica c’è la Calabria, dove è al 20,9 per cento (per 3,1 miliardi di evasione). Quindi la Puglia al 18,9 per cento (cioè circa 6,8 miliardi di mancato gettito), seguita dalla Campania con un dato del 18,5 per cento (9,4 miliardi evasi).

I territori dove la propensione all’evasione è minore sono la Provincia Autonoma di Trento che presenta un tasso del 9,7, la Lombardia dell’ 8,8 e la Provincia Autonoma di Bolzano che registra l’incidenza più contenuta d’Italia, pari all’8,4.

Ma se invece si guarda all’evasione in termini assoluti, sono ovviamente le regioni più ricche e popolate a risultare in testa alla classifica dell’evasione. Al primo posto c’è la Lombardia, con un mancato gettito pari a 16,7 miliardi di euro. Seguono il Lazio con 11,4 miliardi, la Campania con 9,4, Veneto ed Emilia Romagna entrambe con 7,8 miliardi.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Terni

ITT a tutto volontariato: studenti protagonisti della Colletta alimentare

Perugia

Nel “labirinto del mostro di Firenze”. Sabato 15 novembre incontro con il PM Giuliano Mignini a POPUP

Perugia

Fondi saltati per Perugia e Panicale, la Regione cerca finanziamenti alternativi

dalle città

gli ultimi pubblicati

Ultim'ora Italia

Ex Ilva, la segretaria Cisl: “Molto preoccupati, serve forte intervento dello Stato”
Ultim'ora Italia

Caso Epstein, Trump si difende: “Non ne so niente, con lui pessimi rapporti”
Ultim'ora Italia

Lite nel parcheggio finisce a martellate, carabinieri evitano il peggio

Umbria | Italia | Mondo

Evasione, in Umbria ogni 100 euro versate al fisco ne mancano 15,4

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!