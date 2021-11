Evade dai domiciliari e ruba una bicicletta: 30enne in manette

La denuncia tempestiva e le telecamere hanno permesso di individuare il ladro

Evaso dagli arresti domiciliari, torna sul luogo del delitto e viene arrestato dalla agenti della Sezione Polfer di Foligno. Nei giorni scorsi un 30enne cittadino marocchino, già noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, ha rubato una bicicletta parcheggiata nel piazzale antistante la stazione ferroviaria di Foligno.

Tempestiva denuncia

La denuncia tempestiva del furto della bicicletta sporta dal proprietario presso la Sezione Polizia Ferroviaria di Foligno, ha messo gli Agenti Polfer sulle sue tracce. Anche grazie alle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza della stazione di Foligno gli agenti sono arrivati ad identificarlo.

Il ladro puntava a prendere il treno

Sta di fatto che ieri, il marocchino si ripresenta alla stazione di Foligno per prendere un treno che non prenderà mai perché sono scattate le manette della Polfer di Foligno che accerta, tra l’altro, non soltanto la responsabilità del furto della bicicletta ma anche l’evasione dagli arresti domiciliari. La bicicletta, recuperata, è stata restituita al legittimo proprietario che ha ringraziato di cuore l’operato delle forze dell’ordine. Nella mattinata odierna l’A.G. ha convalidato l’arresto.