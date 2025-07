Europei 2025, Mattia Pastorelli ancora al fianco della Nazionale Femminile di Sitting Volley - Tuttoggi.info

Ancora un importante riconoscimento per Mattia Pastorelli, fisioterapista assisano, che farà parte dello staff tecnico della Nazionale Femminile Italiana di Sitting Volley in occasione dei Campionati Europei 2025, in programma a Gyor, in Ungheria, dal 28 luglio al 2 agosto.

Pastorelli, da anni al seguito della rappresentativa azzurra, è un punto di riferimento insostituibile per atlete e staff. Il suo contributo professionale e umano è stato parte integrante del percorso che ha portato la squadra al trionfo nell’ultima edizione continentale, svoltasi a Caorle nel 2023, dove le Azzurre hanno conquistato uno storico oro europeo.

Il fisioterapista umbro ha vissuto tutte le tappe di crescita della Nazionale, seguendo con dedizione le atlete nelle sfide più difficili e nei successi più emozionanti. Ora è pronto a mettersi nuovamente al servizio del gruppo in una competizione che vedrà l’Italia partire con i favori del pronostico.

L’Italia parteciperà sia con la squadra femminile che con quella maschile: quest’ultima, nell’edizione 2023, si era classificata ottava. L’Europeo sarà organizzato da ParaVolley Europe e le squadre si affronteranno in gironi, con le migliori classificate che accederanno ai quarti di finale. Per Pastorelli si tratta dunque di una nuova avventura internazionale e di portare alto, ancora una volta, il nome di Assisi e dell’Umbria nel panorama paralimpico europeo.