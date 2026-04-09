Etruria Retail, il passaggio da Carrefour ad A&O: una nuova fase di crescita e radicamento sul territorio - a Terni video interviste a Papalino e Errichiello - Tuttoggi.info

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Etruria Retail, il passaggio da Carrefour ad A&O: una nuova fase di crescita e radicamento sul territorio – a Terni video interviste a Papalino e Errichiello

Chiara Magna

Etruria Retail, il passaggio da Carrefour ad A&O: una nuova fase di crescita e radicamento sul territorio – a Terni video interviste a Papalino e Errichiello

Gio, 09/04/2026 - 15:35

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Il recente cambio di insegna da Carrefour ad A&O rappresenta molto più di una semplice trasformazione commerciale: segna l’inizio di una nuova fase strategica per la rete Umbria Retail, orientata a rafforzare la propria presenza sul territorio e a consolidare il rapporto con la clientela locale. L’obiettivo è chiaro: diventare un punto di riferimento ancora più incisivo e radicato nelle comunità in cui opera.

Con il passaggio ad A&O, i clienti trovano nei punti vendita un’offerta rinnovata e più ampia. “L’assortimento è stato significativamente ampliato – spiega Ermino Papalino, Capo Area Umbria e Lazio Etruria Retail – , con una maggiore varietà di prodotti e un’attenzione particolare alle eccellenze locali. Proprio il legame con il territorio rappresenta uno dei pilastri della nuova identità aziendale: collaborazioni con produttori locali e valorizzazione delle filiere corte permettono di offrire prodotti autentici, rafforzando al contempo il senso di appartenenza e vicinanza alla clientela.

Un elemento chiave di questa trasformazione è l’accordo con la piattaforma Selex, realtà di primo piano a livello nazionale. Grazie alla forza commerciale del gruppo, i punti vendita possono garantire prezzi più competitivi e una qualità elevata, con un’attenzione particolare al rapporto qualità-prezzo dunque. Il prodotto a marchio Selex assume così un ruolo centrale: non più alternativa, ma elemento distintivo dell’offerta, capace di coniugare convenienza e affidabilità.

Il cambiamento di insegna porta con sé anche importanti opportunità di sviluppo. Umbria Retail punta infatti a costruire un supermercato moderno e sostenibile, capace di evolversi insieme alle esigenze dei consumatori. Questa evoluzione si traduce non solo in innovazione dell’assortimento, ma anche in una visione più ampia del ruolo del retail, sempre più vicino alle esigenze quotidiane delle persone.

Particolarmente significativa è l’esperienza nel territorio di Terni, dove la famiglia che gestisce l’attività di Via Aldo Bartocci opera da circa trent’anni. “Qui il supermercato rappresenta un vero presidio locale, frequentato sia da famiglie fidelizzate nel tempo – racconta il responsabile del Super A&O Federico Errichiello – sia da lavoratori della zona industriale, che apprezzano in particolare il servizio di gastronomia. La capacità di rispondere a esigenze diverse testimonia la flessibilità e l’attenzione al cliente che caratterizzano l’azienda.

Il rapporto con il territorio si estende anche alle istituzioni, con cui Umbria Retail mira a costruire un dialogo costante per essere riconosciuta come interlocutore affidabile e punto di riferimento per la comunità.

Guardando al futuro, le prospettive sono positive. Questa nuova era viene vista come un’opportunità per continuare a investire, crescere e innovare, senza perdere di vista i valori fondamentali: qualità, convenienza e forte legame con il territorio. Con il coinvolgimento delle nuove generazioni nella gestione, il Super A&O di Via Bartocci raccoglie questa sfida con entusiasmo e si prepara a proseguire il proprio percorso con una visione chiara, confermando il proprio impegno al servizio dei cittadini.

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