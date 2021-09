ETAB Consolazione, offerti terreni in affitto a Todi - Tuttoggi

L'Ente di gestione mette in atto una licitazione privata, con avviso pubblico, per la concessione in affitto di terreni agricoli nel comune di Todi

LICITAZIONE PRIVATA PER LA CONCESSIONE IN AFFITTO DI TERRENI AGRICOLI NEL COMUNE DI TODI.

In esecuzione alla delibera n°. 96 del 31.08.2021, si rende noto che è indetta il giorno 21 settembre 2021, ore 12,00 (termine scadenza offerte 21 settembre 2021, ore 11), presso la sede dell’Ente, in Todi, Piazza Umberto I, n°. 6, una gara nella forma della licitazione privata col metodo delle offerte segrete alla quale la S.V. è invitata a partecipare ai sensi del combinato disposto dell’art. 89 lett. a) del regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827 e s.m.i. e dell’art. 22 Legge 11.02.1971, n°. 11 e s.m.i. per l’affitto dei terreni sotto indicati:

Lotto n. 1 Terreni agricoli siti nel Comune di Todi (PG), Frazioni Petroro e Lorgnano, Vocaboli vari al C.T. del Comune di Todi al foglio 21, p.lle 55, 56, 58, 598/p, 605/p, foglio 32, p.lle 40, 503 e 505/p, foglio 34, p.lle 3, 5, 7, 41, 43, 44, 83, 110, 569, 604, 605, 606, 607, 608, 611, 612, 613 e 615, Sup. Catastale complessiva Ha 36.64.21 e S.A.U. Ha 31.10.00 circa.

I terreni risultano affittati fino al 10/11/2021.

Canone di affitto annuale a base d’asta: Euro 14.328,00.

Durata affitto: 6 annate agrarie.

Lotto n. 2 Terreni agricoli siti nel Comune di Todi (PG), Frazioni Petroro e Lorgnano, Vocaboli vari al C.T. del Comune di Todi al foglio 24, p.lle 19, 23, 25, 28, 29, 30, 35, 63, 64, 65, 66, 79, 81, 82, 121, 123, 126, 127, 578, 613, Sup. Catastale complessiva Ha 42.32.20 e S.A.U. Ha 36.05.00 circa.

I terreni risultano affittati fino al 10/11/2021.

Canone di affitto annuale a base d’asta: Euro 16.608,00.

Durata affitto: 6 annate agrarie.

Lotto n. 3 Terreni agricoli siti nel Comune di Todi al Foglio 34, p.lle 14/P, 17/P, 19, 21, 22, 23/P, 26, 28, 29, 92, 95/P, 102, 503, 508, 510, 526, 533, 536, Foglio 35, p.lla 6 e 110, Foglio 52, p.lle 2 e 598/p, della superficie catastale complessiva di Ha 32.17.49 di cui S.A.U Ha 27.51.00 circa)

I terreni risultano affittati fino al 10/11/2021.

Canone di affitto annuale a base d’asta 14.776,00.

Durata affitto: 6 annate agrarie.

Lotto n. 4 Terreni agricoli siti nel Comune di Todi al, Foglio 36, p.lle 2, 7, 8, 9, 30, 31, 34/p, 38, 59, 103, 104, 105, 107, 109, 112, Foglio 53, p.lle 37, 139 e 143 della superficie catastale complessiva di Ha 32.48.74 di cui S.A.U Ha 30.62.00 circa)

I terreni risultano affittati fino al 10/11/2021.

Canone di affitto annuale a base d’asta: Euro 13.272,00.

Durata affitto: 6 annate agrarie.

Lotto n. 5 Terreni agricoli siti nel Comune di Todi (PG), Frazione Pantalla individuati al C.T. di detto Comune al foglio n. 2 particelle n. 860-154-615/p-618-833-858-589 di catastali Ha 11.56.60 di cui SAU Ha 11 circa.

I terreni risultano affittati fino al 10/11/2021.

Canone di affitto annuale a base d’asta: € 6.000,00

Durata affitto: 1 annata agraria.

Alle aziende conduttrici è riconosciuto il diritto di prelazione. La consegna dei terreni e la decorrenza dei contratti è con termine a favore dell’Ente concedente e previo espletamento di tutte le procedure previste in relazione alle tutele di legge inerenti i contratti in essere. Per quanto sopra gli accorrenti, nel prendere atto, dovranno rinunciare con la partecipazione alla gara ad ogni azione e/o pretesa nei confronti dell’Ente o chi per esso per l’eventuale protrarsi della consegna dei terreni. Il valore della SAU è puramente indicativo e si basa sui dati storici in possesso di questo Ente. Di quanto sopra gli accorrenti dovranno tenerne conto, in sede di offerta economica, così come disposto nella modulistica di gara.

Per poter partecipare alla gara ed essere invitati è possibile inviare apposita richiesta via mail (consolazione@email.it) o a mezzo PEC (consolazione@pec.it) almeno entro le ore 9,00 del giorno 20 settembre 2021. Resta ferma la scadenza perentoria per produrre offerta entro il giorno 21 settembre 2021, ore 11,00. Apertura offerte 21 settembre 2021, ore 12,00.

Per ulteriori informazioni tel. Responsabile procedimento Dr. Alessandro Secci tel. 0758942216 – p.e. consolazione@email.it..