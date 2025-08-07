 Estrae le forbici per colpire l'altro, che lo atterra: entrambi denunciati a Fontivegge - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Estrae le forbici per colpire l’altro, che lo atterra: entrambi denunciati a Fontivegge

Redazione

Estrae le forbici per colpire l’altro, che lo atterra: entrambi denunciati a Fontivegge

Si tratta di un nigeriano 61enne e di un colombiano 42, sul posto intervenuta la polizia
Gio, 07/08/2025 - 17:38

Condividi su:

Ubriaco, ha tentato di colpire un colombiano con un paio di forbici, venendo colpito dal rilevale. Tutta l’aggressione e la successiva lite è stata immortalata dai sistemi di videosorveglianza presenti a Fontivegge, in piazza Vittorio Veneto.

L’uomo, un 61enne nigeriano, è stato denunciato dagli agenti di polizia, giunti sul posto dopo una segnalazione. Gli agenti gli contestano i reati di minacce aggravate, possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere e ricettazione. Denunciato per percosse anche l’altro, un cittadino colombiano, classe 1983.

Dalla visione delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza, gli operatori della sala operativa hanno potuto constatare che il nigeriano, dopo aver tentato di colpire il colombiano con un paio di forbici, è stato disarmato da quest’ultimo che, in seguito, lo ha colpito facendolo cadere a terra.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno sottoposto a perquisizione il 61enne – in evidente stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche –, attività che ha dato esito positivo. Lo stesso, infatti, è stato trovato in possesso di un involucro di cellophane contenente della sostanza che, in seguito alle analisi del personale del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica, è risultata essere stupefacente tipo cannabis, oltre a un flacone di metadone privo di etichetta del quale l’uomo non è stato in grado di motivare il possesso. A breve distanza, gli agenti hanno anche rinvenuto le forbici utilizzate dal cittadino nigeriano, sottoposte a sequestro insieme agli altri oggetti rinvenuti.

Accompagnati in Questura per le attività di rito, il 61enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di minacce aggravate, possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere e ricettazione. Lo stesso, inoltre, e stato raggiunto dall’ordine di allontanamento dalla Zona Rossa e sanzionato amministrativamente per possesso di sostanza stupefacente.

Il 42enne, invece, è stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di percosse.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Assisi
Gravissimo incidente sulla Ss75 Centrale umbra, bisarca precipita nel terreno sottostante dopo tamponamento | Aggiornamenti
Città di Castello
Rissa tra 10 giovani alle 4 di notte, lanciate pure pietre e danneggiata una vetrina

Nei dintorni

Assisi

Asili nido comunali, ad Assisi si cercano dipendenti: come fare domanda

Trasimeno

Venerdì alla Rocca di Castiglione un “Evento live del cinema rimusicato”: “Il gabinetto del dottor Caligari”

Assisi

Tutto pronto per DeMusicAssisi, il festival che rende viva e fruibile a tutti la musica medievale

in umbria

gli ultimi pubblicati

Perugia

Estrae le forbici per colpire l’altro, che lo atterra: entrambi denunciati a Fontivegge

Economia & Lavoro

Rapporto Inps, l’analisi di Fipac Confesercenti sulle pensioni

Star Bene

Sanità, ad Acquaviva delle Fonti nasce il policlinico universitario Miulli

Star Bene

Università, Fnopi: “Senza decreti ministeriali a rischio i test di Infermieristica”

    L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


      trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

      "Innovare
      è inventare il domani
      con quello che abbiamo oggi"
      Grazie per il tuo interesse.
      A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!