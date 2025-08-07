Estrae le forbici per colpire l'altro, che lo atterra: entrambi denunciati a Fontivegge - Tuttoggi.info

Ubriaco, ha tentato di colpire un colombiano con un paio di forbici, venendo colpito dal rilevale. Tutta l’aggressione e la successiva lite è stata immortalata dai sistemi di videosorveglianza presenti a Fontivegge, in piazza Vittorio Veneto.

L’uomo, un 61enne nigeriano, è stato denunciato dagli agenti di polizia, giunti sul posto dopo una segnalazione. Gli agenti gli contestano i reati di minacce aggravate, possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere e ricettazione. Denunciato per percosse anche l’altro, un cittadino colombiano, classe 1983.

Dalla visione delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza, gli operatori della sala operativa hanno potuto constatare che il nigeriano, dopo aver tentato di colpire il colombiano con un paio di forbici, è stato disarmato da quest’ultimo che, in seguito, lo ha colpito facendolo cadere a terra.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno sottoposto a perquisizione il 61enne – in evidente stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche –, attività che ha dato esito positivo. Lo stesso, infatti, è stato trovato in possesso di un involucro di cellophane contenente della sostanza che, in seguito alle analisi del personale del Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica, è risultata essere stupefacente tipo cannabis, oltre a un flacone di metadone privo di etichetta del quale l’uomo non è stato in grado di motivare il possesso. A breve distanza, gli agenti hanno anche rinvenuto le forbici utilizzate dal cittadino nigeriano, sottoposte a sequestro insieme agli altri oggetti rinvenuti.

Accompagnati in Questura per le attività di rito, il 61enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati di minacce aggravate, possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere e ricettazione. Lo stesso, inoltre, e stato raggiunto dall’ordine di allontanamento dalla Zona Rossa e sanzionato amministrativamente per possesso di sostanza stupefacente.

Il 42enne, invece, è stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di percosse.