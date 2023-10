Estorsione a sfondo sessuale verso un frate, un arresto - Tuttoggi.info

Massimo riserbo e bocche cucite ma, come diceva De André, “una notizia un po’ originale non ha bisogno di alcun giornale” e in città è già un gossip sulla bocca di tutti, quella del 32enne straniero arrestato per estorsione sessuale ai danni di un religioso.

I Carabinieri della Compagnia di Assisi guidati dal capitani Vittorio Jervolino hanno arrestato un cittadino di origini albanesi ritenuto presunto responsabile di estorsione a sfondo sessuale perpetrata ai danni di un religioso di Assisi.

Secondo quanto denunciato dal frate l’uomo, a seguito di una prestazione sessuale, avrebbe preteso il pagamento di varie somme di denaro, minacciando di diffondere i particolari del loro incontro. L’uomo è stato arrestato dai militari in flagranza di reato (il religioso ha finto di voler pagare e i militari lo hanno seguito a Perugia) e a seguito dell’udienza di convalida, è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.