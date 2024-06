Estate in città, 3 mesi di eventi tra musica, spettacoli e "giovedì sera" | Via con la Notte dello Sport - Tuttoggi.info

Da giugno a settembre circa 90 serate e centinaia di appuntamenti per vivere il centro storico di Città di Castello | Si parte giovedì 13, ecco i principali eventi in cartellone

Da giugno a settembre circa 90 serate per divertirsi nel cuore di Città di Castello, tra musica, spettacolo, intrattenimento, eventi culturali e sportivi, personaggi noti al grande pubblico e appuntamenti che guardano a tutte le età.

E’ stato presentato stamattina (10 giugno) il cartellone di eventi di “Estate in Città” 2024, con un programma di iniziative promosse da Comune, consorzio Pro Centro, e associazioni del territorio. “Ci sarà praticamente un evento ogni sera”, hanno spiegato assessori e vicesindaco, parlando di “un cartellone pensato e organizzato insieme alla città, con il protagonismo di operatori commerciali, associazioni, rioni e pro loco”. Il presidente del consorzio Pro Centro ha evidenziato “il grande lavoro di proposta da parte degli operatori commerciali e dell’amministrazione comunale, che ci aspettiamo venga colto e apprezzato: il cuore della nostra città sarà vivo e accogliente, aperto a tutti i gusti e a tutte le età”.

Da giovedì 13 a domenica 16 giugno

Nella prima settimana di programmazione, giovedì 13 giugno, “Estate in città” partirà con uno degli eventi clou del cartellone: la seconda edizione della “Notte dello Sport”. I negozi della città saranno aperti per lo shopping sotto le stelle faranno da cornice ad un festival che porterà alla ribalta i protagonisti dello sport cittadino. Saranno 21 le associazioni in campo. Le piazze principali del centro storico si trasformeranno in terreni da gioco e palestre per i bambini, in cui assistere a dimostrazioni e cimentarsi direttamente con palloni e attrezzi. La rassegna di spettacoli della stagione di teatro nel cortile di Santa Cecilia debutta sabato 15 giugno (ore 21) con l’esibizione della compagnia dei Freghi della Badia. Domenica 16, Retrò aprirà una giornata nella quale andranno in scena anche la 10^ edizione della Mostra Mercato Solstizio d’Estate a Trestina e lo spettacolo del Teatro dei panni stesi in piazza Delle Oche (ore 21).

Giovedì 20 giugno serata pienissima, dalla partita allo Zoo

La settimana proseguirà con “Goal Night” giovedì 20 giugno, che segnerà il ritorno di DJ Shopping, con la musica nel centro storico e i negozi aperti. Una notte di calcio, con la partita Italia-Spagna del Campionato Europeo che sarà proiettata alle ore 21 su un maxi-schermo in piazza Matteotti, ma anche intrattenimento, con l’esibizione post-match di Wender e Johnny Mele, gli scatenati personaggi dello “Zoo di 105”. La serata sarà aperta all’ora dell’aperitivo dai dj set nei luoghi principali del centro storico, che faranno ballare e cantare dalle ore 19.30 alle ore 21.

Tra gli eventi più importanti

Tra gli eventi più importanti del programma di “Estate in Città” presentati stamattina ci saranno, poi, la “Notte Fucsia” (sabato 6 luglio), con il centro tappezzato a tema e tanti eventi per divertirsi, la “Festa del Raccolto” con i Molini Fagioli (lunedì 8 luglio) e la Parata Walt Disney (giovedì 8 agosto). Confermati anche gli appuntamenti con la tradizione di Città di Castello, dalla Fiera di San Bartolomeo con la Mostra Zootecnica (23-26 agosto), il Finger Food Festival e la Tombola in piazza. Un grande ritorno sarà poi quello della Transitalia Marathon, il 23 settembre.

Cultura e musica

Saranno più di 50, invece, le iniziative culturali in cartellone. Oltre al teatro nel cortile di Santa Cecilia, con sette spettacoli ecco il ciclo musicale speciale dei concerti di piazza Gabriotti, con 14 appuntamenti che prenderanno il via il 14 giugno con Jazz & blues Bridge Band e si concluderanno il 30 agosto con i Darklore White Rose. In mezzo ci saranno i Ladrones (29 giugno) e Groovy (5 luglio), poi molti attesi ritorni: Half Star Project (7 luglio); Demagò (12 luglio); i Paguro Bernardo (13 luglio) per la prima volta; Tiferno Jazz band (14 luglio); Lapi Way Fest con YS LaVey (20 luglio); Animakom (25 luglio); DIVA Jazz Talent (26 luglio); Tea Set Acustic Duo (1 agosto); Rock’n’piazza (2 agosto).

Come ogni anno alla fine di giugno sarà festeggiato il compleanno della Pinacoteca: quest’anno saranno 112 anni. “Buon compleanno, Pinacoteca” si svolgerà dal 26 al 29 giugno con una serie di eventi, tra cui un’iniziativa dedicata al restauro della Pala di Santa Cecilia, Nel cartellone troveranno spazio anche la danza sotto le stelle a cura del Consorzio Castello Danza; il trekking urbano di Artea; le letture nei parchi di LAav; “Aspettando Tiferno Comics”, con incontri dedicati alla protagonista della Mostra 2024 Vanna Vinci, in vari spazi della città. Nella cornice suggestiva del Cortile di Santa Cecilia tornerà l’attesa rassegna CDCinema dal 15 al 31 luglio.

L’intero cartellone di “Estate in Città” potrà essere consultato in tempo reale online, grazie a un QR code stampato sui totem e sul materiale promozionale, sull’homepage del portale Città di Castello Turismo, che dedicherà anche quest’anno un focus sulle sagre paesane nel territorio comunale, sui canali social del Comune, nelle strutture ricettive altotiberine, alle quali saranno inviate tutte le informazioni su iniziative e orari.