Estate a scuola, ad Assisi iniziative allo scientifico e al Properzio - Tuttoggi

Grande partecipazione degli alunni di Assisi e dintorni all’Estate a scuola, il Piano estate scuola che ha l’obiettivo di “rinforzare e potenziare le competenze disciplinari e relazionali di studentesse e studenti per recuperare la socialità almeno in parte perduta ed accompagnarli al nuovo anno scolastico”.

Coding e orientering allo scientifico

Allo scientifico di Assisi fino venerdì 16 luglio si sono svolte esperienze di orienteering negli spazi verdi del Convitto, nell’anfiteatro e nei dintorni della Rocchicciola, la mattina, mentre nel pomeriggio le attività di coding e robotica educativa: fino al 30 luglio, i ragazzi saranno divisi in gruppi e, sotto la guida dell’esperto, dott. Roberto Raspa, dovranno ideare e realizzare un prototipo di robot, personalizzato per ciascun gruppo.

“Il superamento dell’emergenza può avvenire efficacemente se si riafferma il valore della scuola, una scuola aperta, coesa ed inclusiva, quale luogo di formazione della persona e del cittadino, radicato nel proprio territorio e sostenuto dalla partecipazione attiva di tutta la comunità. Una scuola capace di essere motore di integrazione civile, di uguaglianza e di sviluppo. Una scuola che restituisce spazi e tempi di relazione, luoghi per incontrarsi di nuovo e riannodare quelle relazioni purtroppo bruscamente interrotte, così importanti per lo sviluppo emotivo, affettivo, identitario, sociale di ognuno”, dice la rettrice Annalisa Boni.

Sport, musica e cinema al Properzio

Al liceo Sesto Properzio, dopo il rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e relazionali, svolto a giugno, la scuola diretta dalla dirigente scolastica Francesca Alunni dedica il mese di luglio al rinforzo e potenziamento delle competenze disciplinari e di socialità, mentre settembre sarà in parte dedicato all’introduzione al nuovo anno scolastico. “Con questo Piano scuola – spiega la dirigente scolastica – il Properzio vuole essere non solo un luogo dove si impara, ma anche dove ci si incontra e quindi si recupera la socialità, uno spazio di formazione del cittadino in tutti i suoi aspetti. Ringrazio i professori che si sono messi a disposizione per la realizzazione delle varie iniziative, e grazie ai nostri studenti e alle loro famiglie per aver accettato questa opportunità che è anche una sfida e un modo per conoscere anche la realtà fuori dalla scuola“.

Tra i programmi cui partecipano un centinaio circa di studenti, l’organizzazione di un museo virtuale di fisica (con il professor Ermanno Imbergamo), una serie attività di meditazione e arteterapia e l’orchestra del riciclo (con il professor Daniele Celli), un contest per band del liceo (professoressa Barbara Lumaca), una serie di incontri sul senso del cammino (con la professoressa Daniela Gorietti), la realizzazione di un cortometraggio (con il professor Lorenzo Morlunghi) e il rinnovo della biblioteca (a cura di Simona Masci). Previsto anche un corso sportivo completamente gratuito di nuoto, tennis e altre attività al 3T di Santa Maria degli Angeli, condotto da-gli istruttori di nuoto Marco Mancinelli e di tennis Valentino Ciotti nonché dai docenti di scienze motorie interni alla scuola, professori Stefano Aceto e Lorenzo Strizzi.

La scuola Rinascita alla scoperta del bosco

Alla Rinascita invece si è svolta nei giorni scorsi una mattinata alla scoperta del bosco, con l’esperienza dell’arrampicata sull’albero seguita da una discesa mozzafiato, storie degli animali del bosco, ed una esperienza sensoriale a piedi nudi; le maestre che hanno accompagnato i bambini hanno organizzato le iniziative in collaborazione con l’associazione Alberi Maestri.