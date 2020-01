"Essere genitori nell'era di Internet": pericoli e opportunità - Tuttoggi

Internet e le nuove tecnologie semplificano spesso il lavoro e la vita quotidiana. Ma qualcuno è costretto ad alzare i livelli di guardia, come ad esempio i genitori, che devono aiutare i propri figli a cogliere le opportunità delle nuove tecnologie, difendendoli però dalle molte insidie che esse nascondono.

Un’occasione di riflessione su questo tema di grande attualità è offerta dalla tavola rotonda sul tema “Essere genitori nell’era di internet”, in programma domenica 19 gennaio al centro congressi Domus Pacis a Santa Maria degli Angeli.

L’evento, promosso dall’associazione Rete Famiglie Adottive con sede a Perugia, è rivolto a tutti i genitori, nonni, agli insegnanti, educatori, catechisti che vogliano riflettere e approfondire il proprio ruolo accanto a bambini e ragazzi che oggi crescono con nuove sfide e opportunità.

Di particolare spessore i relatori invitati: professor Roberto Contu, liceo Properzio-Assisi, professoressa Flavia Marcacci, Pontificia Università Lateranense – Roma, ingegner Giovanni Gentili, esperto di trasformazione digitale Modererà la dottoressa Maria Luisa Papa, psicologa, psicoterapeuta, dirigente della Usl 1 dell’Umbria, Servizio adozioni nazionali ed internazionali delle zone sociali 2, 3, 4 e 5.

L’incontro avrà inizio alle 16.30 con i saluti istituzionali portati da Stefania Proietti, sindaco di Assisi, e di Edi Cicchi, assessore alla famiglia del Comune di Perugia.

È previsto un servizio di animazione per i bambini ed uno spazio adolescenti (è richiesta la prenotazione). Alle 19.30 sarà possibile condividere la cena animata da Lo Stramagante Mr. Dudi.

Per altre informazioni e per iscrizioni: rete.famiglie.adottive@gmail.com oppure 347.2309762. Info e iscrizioni all’indirizzo https://forms.gle/Xfeh8vUmi5stCLkg8