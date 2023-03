“Esserci sempre”, doni dagli allievi agenti di Polizia ai detenuti

Una rappresentanza del 220° corso ha preparato generi per la cura e l’igiene personale, grazie alla Caritas

Ieri mattina, presso l’Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato “Rolando Lanari” di Spoleto una rappresentanza degli Allievi Agenti del 220° corso ha voluto donare ai detenuti dell’Istituto Penitenziario di Spoleto una raccolta di generi per la cura e l’igiene personale. L’evento è avvenuto alla presenza della Direttrice, Maria Teresa Panone, del Direttore della Caritas Diocesana Spoleto-Norcia, don Edoardo Rossi e del Cappellano dell’Istituto, don Mariano Montuori.

“Ero carcerato e siete venuti a visitarmi…”. Con questa citazione evangelica, don Edoardo ha ringraziato i giovani allievi per “il gesto di solidarietà, evidenziando come ogni uomo, anche di chi ha gravemente sbagliato e per questo sconta la sua pena, mantiene sempre la sua dignità come persona. Il vostro aiuto sarà significativo per coloro che riceveranno un gesto della vostra attenzione”.