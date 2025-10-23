 Espulso dall'Italia per cinque anni viene sorpreso a Foligno: arrestato 37enne - Tuttoggi.info
Espulso dall’Italia per cinque anni viene sorpreso a Foligno: arrestato 37enne

Redazione

Espulso dall'Italia per cinque anni viene sorpreso a Foligno: arrestato 37enne

Gio, 23/10/2025 - 15:28

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio, effettuata dalla Polizia di Stato nella città di Foligno per contrastare i reati predatori, l’immigrazione clandestina e lo spaccio di stupefacenti, gli agenti del Commissariato di P.S. hanno tratto in arresto un 37enne albanese – già noto alla Polizia per reati contro il patrimonio – per il reato di reingresso irregolare nel territorio Nazionale.

Infatti, durante l’attività di controllo nel centro storico, gli Agenti hanno rintracciato il 37enne che, sottoposto ad una verifica più approfondita, è risultato essere irregolare.

Infatti, nel corso del 2023, l’uomo era stato raggiunto da un provvedimento di espulsione, effettivamente eseguito, corredato dal divieto di reingresso in Italia per un quinquennio, senza preventiva autorizzazione.

Essendo stato nuovamente sorpreso nel territorio dello Stato ed essendo inottemperante al suddetto divieto, il 37enne è stato arrestato in flagranza per violazione del divieto di reingresso in Italia, reato previsto dal Testo Unico in materia di Immigrazione.

Su disposizione del P.M. di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto, il giovane è stato collocato agli arresti domiciliari in attesa di essere processato per direttissima.

Il soggetto deve comunque presumersi innocente sino alla sentenza di condanna definitiva.

All’esito dell’attività di controllo del territorio, il personale del Commissariato ha inoltre proceduto, complessivamente, all’identificazione di 102 persone, nonché all’effettuazione di numerosi posti di controllo nello svolgimento dei quali sono stati monitorati 61 veicoli.

