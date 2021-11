Esplosione vicino a centro vaccinale, forse un petardo | Indaga Polizia - Tuttoggi

Terni, esplosione vicino al centro vaccinale del Casagrande. Apprensione tra i volontari dell'hub. Agenti della Digos sul posto

Nel primo pomeriggio di oggi si è verificata un’esplosione nei pressi del centro vaccinale di Terni di piazzale Bosco, creando apprensione tra i volontari dell’hub del Casagrande che hanno subito allertato le forze dell’ordine.

Indagini della Polizia

Sul posto si sono portati gli agenti della Questura di Terni per capire da cosa abbia avuto origine l’esplosione che si è sentita intorno alle 14.00: la prima ipotesi sulla quale si è concentrata l’attenzione degli inquirenti è quella di un gesto ‘goliardico’, forse di alcuni studenti usciti da scuola proprio a quell’ora. Dopo aver raccolto le testimonianze in loco, gli agenti visioneranno i filmati delle telecamere presenti in zona per ricostruire con esattezza la dinamica del fatto.