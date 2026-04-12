Escursionista infortunato a una gamba: soccorso dal Sasu - Tuttoggi.info

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Escursionista infortunato a una gamba: soccorso dal Sasu

Flavia Pagliochini

Escursionista infortunato a una gamba: soccorso dal Sasu

Dom, 12/04/2026 - 22:25

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Intervento del Sasu domenica 12 aprile Pomeriggio a Montone, per un escursionista infortunatosi a una gamba in un’area particolarmente impervia nei pressi di Rocca d’Aries.

I tecnici del SASU, una volta raggiunto l’infortunato, hanno provveduto a prestare le prime cure, immobilizzando l’arto traumatizzato. Successivamente, l’escursionista è stato posizionato su barella portantina e trasportato a mano lungo un percorso particolarmente accidentato fino all’autoambulanza del 118, per il successivo trasferimento in Ospedale.

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