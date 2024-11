Esche avvelenate nell’area cani del parco, “avvisate subito la Asl”

La segnalazione di esche avvelenate al Parco Sant’Anna, a Perugia, ha fatto scattare l’ordinanza della sindaca Ferdinandi, dopo il rapporto informativo da parte dell’Ufficio Sicurezza Urbana ed Ambientale della S.O. Sicurezza del Comune di Perugia, in cui si segnalava la presenza di esche avvelenate presso l’area cani del Parco di Sant’ Anna. Area che è stata subito delimitata dagli agenti.

Con l’ordinanza si intima alla S.O. Sicurezza del Comune di Perugia e alla USLUmbria1 Dipartimento di Prevenzione – Servizio Sanità Animale U.O.S Randagismo e Igiene Urbana, in collaborazione, di intensificare i controlli, al fine di prevenire e reprimere gli eventuali comportamenti illeciti, dando atto che la S.O. Sicurezza ha già provveduto a perimetrare l’area con apposita cartellonistica di allerta.

Di provvedere inoltre alla bonifica del terreno interessato tramite ditta specializzata, incaricata dall’ U.O. Ambiente ed Energia.

In attesa che il parco torni ad essere pienamente fruibile, si chiede ai cittadini di condurre gli animali domestici, nella zona indicata, provvisti di museruola o altro presidio idoneo a scongiurare il rischio di ingestione di esche o bocconi avvelenati.

In caso di rinvenimento di esche o bocconi sospetti, si raccomanda di usare tutte le cautele necessarie ad evitare il contatto con le stesse e avvisare tempestivamente la USLUmbria1, Dipartimento di Prevenzione – Servizio di Sanità Animale- U.OS. Randagismo e Igiene Urbana.

(foto d’archivio)