Esce di strada con l'auto e si ribalta, conducente in ospedale - Tuttoggi

L'incidente è avvenuto nella notte in località Breccione (Città di Castello), le condizioni della donna non sarebbero gravi

Incidente stradale in località Breccione (zona sud Città di Castello) nella notte fra sabato 18 e domenica 19 febbraio. Una donna ha perso il controllo dell’auto all’altezza del bivio per Canoscio, finendo addirittura per ribaltarsi a lato della strada.

La conducente, rimasta ferita, è stata soccorsa dai vigili del fuoco, che l’hanno estratta dalla vettura, e dal 118, che l’ha portata subito all’ospedale tifernate per le cure del caso. Fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi.