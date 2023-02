Errori e polemiche, il Pisa rimonta il Perugia d’emergenza (2-1) | Pagelle

La partita

10′ pt GOL ANNULATO AL PISA PER FUORIGIOCO Moutan batte Gori arrivando a rimorchio, ma l’assist di Liozzi era viziato da un evidente fuorigioco.

11′ pt Dell’Orco chiude bene su Moreo e va giù sulla spinta dell’attaccante del Pisa. Il difensore del Perugia si tocca il ginocchio e chiede il cambio. Grifo ancora sfortunato. Al suo posto entra Curado, a sua volta al rientro da un infortunio.

20′ pt GOL PERUGIA, ANNULLATO Questa volta è Di Carmine a partire oltre l’ultimo difensore sul suggerimento di Casasola, con Luperini che aveva messo in rete approfittando dell’uscita infelice di Nicolas. L’arbitro annulla tutto su segnalazione del guardialinee.

30′ pt Hermannsson sbaglia l’uscita su Di Carmine qualche metro fuori dall’area e lo trattiene vistosamente per la maglia. L’arbitro Santoro non ha dubbi ed estrae il rosso diretto. Dalla sala Var confermano la scelta, Pisa con un uomo in meno. D’Angelo protesta e si prende il giallo.

38′ pt RIGORE PERUGIA Sul colpo di testa di Kouan, la palla finisce sul braccio sinistro di Estevez.

39′ pt GOL PERUGIA, CASASOLA Il rigorista del Perugia non sbaglia dal dischetto, spiazza Nicolas e porta in vantaggio i biancorossi.

49′ pt FINISCE IL PRIMO TEMPO 0-1 Tutti i giocatori restano però in campo e anche i componenti delle panchine, per verificare un contatto a centrocampo tra Morutan e Luperini.

5′ st GOL PISA, MORUTAN L’attaccante si gira liberandosi di Sgarbi, non impeccabile nella marcatura, e batte Gori con un sinistra rasoterra chirurgico.

12′ st Ancora Morutan pescato in mezzo all’area, questa volta la sua conclusione è bloccata facilmente da Gori.

13′ st GOL PISA, MARIN Sulla respinta di Struna, arriva Marin che da fuori area fa partire un missile che finisce nel sette e porta in vantaggio il Pisa.

20′ st Colpo di testa di Curado angolato ma debole, para Nicolas.

31′ st ESPULSO PAZ Il giovane esterno del Perugia colpisce con una gomitata Calabresi, che lo stava trattenendo. Anche in questo caso rosso diretto.

44′ st OCCASIONE PERUGIA Murate le conclusioni a centro area di Curado e poi di Matos.

45′ st Saranno 5 i minuti di recupero.

50′ st FINISCE QUI, PISA – PERUGIA 2-1.

Tabellino e pagelle

Pisa – Perugia 2-1

39′ pt Casasola rig. (Pe), 5′ st Morutan (Pi), 13′ st Marin (Pi),

Espulsi 30′ pt Hermannsson, 31′ st Paz

Pisa: Nicolas 6, Hermannsson 4, Barba 6.5, Beruatto 6, Estevez 6.5 (25′ st Sibilli 6) Tourè 6, Nagy 6 (36′ De Vitis sv), Marin 7, Morutan 7 (25′ st Calabresi 6), Moreo 5 (44′ pt Caracciolo 6), Gliozzi 6.5 (36′ st Masucci sv). All. D’Angelo 7.

Perugia: Gori 6, Sgarbi 5, Struna 6 (40′ st Vulikic sv), Dell’Orco sv (14′ pt Curado 6.5), Casasola 6, Bartolomei 6 (13′ st Capezzi 5.5), Santoro 5.5 (40′ st Iannoni sv), Paz 4.5, Luperini 5, Kouan 6.5 (13′ st Matos 5), Di Carmine 6.5. All. Castori 6.

Arbitro Santoro di Messina.

La partita dei Grifoni

Gori 6: non può nulla sulla girata angolata di Morutan, ancora meno sul missile di Marin. Ancora incerto in alcune uscite.

Sgarbi 5: gioca una buona gara, ma lascia girare Marutan per la rete che cambia il volto alla partita. Dalle sue parti, poi, arriva Marin per scoccare il tiro che condanna il Grifo.

Struna 6: al rientro da titolare, non demerita in una partita difficile (Vulikic sv: si rivede in campo e questo la dice lunga sull’emergenza anche in difesa).

Dell’Orco sv: sfortunatissimo, deve lasciare il campo dopo un quarto d’ora, toccandosi il ginocchio (Curado 6.5): la coperta corta lo costringe ad accelerare il rientro e lui si fa trovare pronto, rendendosi anche pericoloso nell’assalto finale).

Casasola 6: spinge tanto sulla fascia destra, ma a volte gestisce male alcuni palloni. Come quello che porta alla rimessa che consente poi al Pisa di pareggiare.

Bartolomei 6: anche in parità numerica, il Perugia, dopo qualche sofferenza iniziale, gioca meglio del Pisa. E il merito è anche suo. Poi cala nella ripresa (Capezzi 5.5: Castori confida in lui per tentare il colpaccio, ma questa volta non incide).

Santoro 5.5: passo indietro rispetto alle ultime, importanti, prestazioni (Iannoni sv).

Paz 4.5: riproposto sulla fascia tornata a Lisi, fa valere la sua forza fisica, ma sbaglia anche tanto. Imperdonabile l’ingenuità con cui lascia in 10 il Perugia nell’assalto finale.

Luperini 5: dopo l’ottima prestazione del derby combina ben poco.

Kouan 6.5: Castori gli chiede di dare un contributo nelle due fasi e lui assolve il compito con la solita generosità, ma anche peccando di qualità. Si fa trovare pronto all’appuntamento con il pallone nell’episodio che porta al rigore. Poi si spegne quando i suoi strappi avrebbero potuto far pesare anche di più l’uomo in meno del Pisa (Matos: davanti è l’unico cambio per Castori, che vuole provare a vincere la partita. Ma non sta bene fisicamente e il suo apporto è praticamente nullo).

Di Carmine 6.5: ancora una partita senza reti, ma con tanto sacrificio. Lotta su tutti i palloni che gli capitano, fa espellere Hermannsson e crea tanti spazi per gli inserimenti dei centrocampisti.

Castori 6: arrivato con i giocatori praticamente contati, si ritrova in vantaggio su un episodio che porta al calcio di rigore, ma con merito. Perché il Perugia, dopo aver rischiato all’inizio, era messo bene in campo, anche prime della superiorità numerica. La giocata di Morutan gli rovina i piani. Lui prova a prendersi i 3 punti e arriva la beffa. Con tutte le attenuanti del caso.