Ephebia Festival 2025 torna a Narni Scalo - Tuttoggi.info

Torna a Narni Scalo Ephebia Festival, appuntamento ormai storico per la musica e la cultura del territorio, giunto alla sua settima edizione sul suolo narnese.

Dal 4 al 7 settembre 2025, al Parco Donatelli (Parco dei Pini), si svolgeranno quattro giorni di concerti, talk, attività sociali, mercatini, animazione per bambini e buon cibo, tutti a ingresso gratuito.

Ephebia non è solo un festival musicale: è una comunità che si ritrova ogni anno intorno ai valori della cultura, della socialità e dell’impegno civile, unendo artisti, volontari, associazioni, produttori locali e pubblico.Questa edizione di Ephebia si inserisce all’interno del nuovo format “Le Vie della Musica”, nato dalla collaborazione tra diverse realtà culturali e associative umbre.

Partner ufficiale e co-organizzatore è HB Demu, eccellenza locale con esperienza pluridecennale nell’organizzazione di concerti, che affianca Ephebia in una produzione condivisa di grande qualità.

PROGRAMMA MUSICALE

Il palco principale ospiterà nomi di primo piano della scena nazionale e internazionale, con serate sempre accompagnate da DJ set e apertura affidata a giovani talenti selezionati tramite contest:

• Giovedì 4 settembre: GIORGIO POI + DJ set FAB MAYDAY. Opening act: vincitrice del contest “Permette Signorina” (Lunatika Factory)

• Venerdì 5 settembre: POSTNEBBIA+ DJ SET DUEDITANELCUORE-FLUX PARTY Opening act: Vincitore Ephebia Contest 2025

• Sabato 6 settembre: MILLE+ “Della Bellezza dell’Amore”, un TRIBUTO COLLETTIVO A PAOLO BENVEGNU’ con ospiti speciali.

• Domenica 7 settembre: gran finale con Orchestre Tout Puissant Marcel Duchamp.

TALK, INCONTRI E APPROFONDIMENTI

Ephebia è anche spazio di confronto e riflessione. Sul palco, prima dei concerti principali, sono previsti due momenti di dialogo:

• Venerdì 5 settembre – ore 19.30: FestA! – presentazione del manifesto dei festival di Arci Nazionale con ospiti locali e nazionali, per discutere di cultura, reti e sostenibilità degli eventi.

• Sabato 6 settembre – ore 19.30: Umbria Pride Recall – incontro curato da Esedomani Terni sull’importanza dei pride di provincia: dalla politica egualitaria alla cultura queer, fino al legame con la musica.

LA CITTÀDELLA DELLA MUSICA E DELLE ASSOCIAZIONI

Accanto al palco principale, ogni giorno sarà attiva la Cittadella della Musica e delle Associazioni, vero cuore sociale del festival. Qui il pubblico potrà trovare:

• laboratori di fumetto e musica,

• infopoint Ephebia,

• spazio Arci,

• campagna “Help Gaza Now”,

• mostra fotografica,

• dimostrazioni sportive.

Dalle 20.00 la Cittadella si trasformerà anche in un mercatino di artigiani locali, occasione per scoprire creatività e produzioni del territorio.

EPHEBIA BIMBI: UN FESTIVAL NEL FESTIVAL

Grande attenzione anche ai più piccoli: torna Ephebia Bimbi, programma parallelo dedicato all’infanzia, con attività ludiche e creative pensate per le famiglie.

Un vero e proprio “festival dentro al festival”, a dimostrazione che Ephebia è un evento inclusivo e a misura di tutte le generazioni

FOOD: CIBO, FILIERA LOCALE E SOLIDARIETÀ

Dalle 18.30 sarà sempre attivo un punto ristoro a km 0, in linea con la campagna regionale “Cooking for Gaza”, volta a sostenere l’organizzazione umanitaria PCRF.

Il team food è formato da una squadra d’eccellenza: Holy Food Genuino Market, Roba da Malti e Bros Ristorante, già partner delle Vie della Musica, che offriranno piatti genuini e birre artigianali.

UN FESTIVAL CHE PRENDE POSIZIONE

Ephebia Festival è organizzato da un gruppo di volontari che credono nella musica come strumento di aggregazione e di consapevolezza sociale.

Non è un evento neutro: Ephebia sceglie di prendere posizione di fronte alle ingiustizie, denunciando con forza il genocidio del popolo palestinese e ribadendo che la cultura ha il dovere di essere voce critica e libera.

Perché non c’è giustizia senza partecipazione, e non c’è futuro senza impegno.

Partner 2025: Ephebia, HB Demu, Roba da Malti, Holy Food Genuino Market, Bros Ristorante, Arci Terni.

Con il patrocinio di Comune di Narni e Regione Umbria e con il contributo della Fondazione Carit e Sviluppumbria

Gli organizzatori invitano il pubblico a partecipare numerosi e a vivere quattro giorni di musica, comunità e libertà, nel segno di una cultura che sa divertire, unire e far riflettere e ringraziano l’Amministrazione comunale per la fiducia e il sostegno.

PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLE INIZIATIVE SUI CANALI SOCIAL:

https://www.instagram.com/ephebiafestival/

https://www.instagram.com/degustazionimusicali/

https://www.instagram.com/holyfood_genuinomarket/

https://www.instagram.com/roba_da_malti_distribuzione/





Luogo: Narni Scalo (Parco Donatelli – Parco dei Pini)