Entra in Rems la giovane di Terni in attesa. Giorni fa aveva aggredito la mamma - Tuttoggi.info

Si è risolta la situazione della ragazza di Terni che aspettava da tempo di entrare in Rems. La madre aveva fatto appelli sia al sindaco Stefano Bandecchi che all’assessorato al Welfare. Ora l’epilogo sperato: lì potrà ricevere le cure adeguate.

La mamma lo ha fatto sapere in una mail: “Desidero ringraziare di cuore tutte le persone che hanno reso possibile questo momento: la Presidente Proietti e il Sindaco Bandecchi, per essersi mossi con attenzione e tempestività e per il supporto concreto e istituzionale; Luca Simonetti, che ci ha sostenuto senza sosta dietro le quinte e non mi ha mai lasciata sola; e la mia fantastica avvocata Valeria Passeri, per la competenza e il supporto prezioso che non mi ha mai fatto mancare. Il mio sollievo è enorme e la mia gratitudine immensa“. Il solo fatto di sapere che la figlia potrà finalmente ricevere le cure giuste “mi riempie di speranza e serenità“.