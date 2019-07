Energia da fonti rinnovabili, l’incontro a Confindustria

share

Arriva a Perugia il roadshow “Le opportunità di sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore elettrico – Incontri con il territorio” organizzato da Elettricità Futura, Associazione delle imprese elettriche italiane, in collaborazione con Confindustria Umbria. Il convegno è volto a definire la situazione sui risultati raggiunti e sulle prospettive delle rinnovabili alla luce dell’evoluzione del quadro normativo nazionale e regionale in modo da individuare, in sinergia con gli enti e le istituzioni competenti, le soluzioni possibili per accrescere la competitività del territorio.

Prenderanno parte al convegno, in programma il 19 luglio nella sede di Confindustria Umbria (via Palermo 80/a) dalle ore 15:00 alle ore 18:30, Antonio Alunni, presidente Confindustria Umbria, Ciro Becchetti, direttore Agricoltura, Ambiente, Energia e Cultura Regione Umbria, Fernanda Cecchini, assessore Ambiente Regione Umbria, Giuseppe Consentino, presidente Sezione Energia Confindustria Umbria, Head of Local and Public Affairs ERG, Simone Mori, presidente Elettricità Futura e Cristina Vajani responsabile Promozione e Assistenza alle Imprese GSE.

L’evento è costituito da un momento dedicato alle prospettive e alle criticità del settore elettrico in Umbria con la partecipazione Nicola Stabile, presidente del Consiglio di amministrazione della GBM, Davide Ministro, Project manager impianto di Foligno, Asja Ambiente Italia, Gianluigi Angelantoni, presidente Angelantoni Industrie e Pierpaolo Ventura, responsabile Umbria e Area Civitavecchia Enel.

share

Stampa