Emilia Romagna: nell’edilizia aumentano i noleggi di piattaforme aeree - Tuttoggi

Lavorare nel campo dell’edilizia comporta una serie di spese per quanto riguarda l’equipaggiamento e i mezzi di lavoro. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un incremento del noleggio dei mezzi necessari, poiché talvolta può essere più vantaggioso dell’acquisto. Il vantaggio di non avere alcuna incombenza in termini di manutenzione si tramuta in un risparmio economico e di tempo. Il noleggio di mezzi speciali come le piattaforme aeree è molto diffuso in Italia e in particolare in Emilia Romagna e si appresta a crescere ancora di più.

Come noleggiare una piattaforma

Un leader nel settore del noleggio di ogni tipo di mezzo e attrezzatura per l’impresa, tra cui piattaforme aeree è Giffi Noleggi, che offre un servizio completo in tempi brevi, seguendo il cliente durante tutte le pratiche e proponendo prodotti di ottima qualità a tariffe convenienti. Questa azienda ha le sedi situate in punti strategici del territorio italiano, come ad esempio in Emilia Romagna, in particolare a Ferrara.

Noleggiare una piattaforma aerea ad esempio può essere una scelta molto vantaggiosa per un artigiano che ne ha necessità solo sporadicamente o per un’impresa già avviata. Noleggiare vuol dire avere un mezzo efficiente e all’avanguardia, perfetto per ogni lavoro, senza avere il compito della manutenzione ordinaria e senza spendere un capitale. Consultando, per esempio, l’apposita sezione noleggio piattaforme aeree Ferrara sul sito di Giffi Noleggi è possibile constatare come effettuare una richiesta sia semplice e veloce anche online.

Le formule di noleggio partono da poche ore fino ad arrivare a lunghi periodi (noleggio a lungo termine mensile o annuale), estremamente vantaggiosi. Esistono due forme di noleggio, quella a caldo e quella a freddo, le quali differiscono tra loro per la presenza o meno di un operatore qualificato che aiuti nell’utilizzo dell’attrezzatura.

Piattaforme aeree: caratteristiche

Le piattaforme aeree sono uno dei mezzi più noleggiati da artigiani e imprese grazie alla loro versatilità. Questo tipo di piattaforma è provvista di un braccio meccanico estensibile al quale è attaccato un cestello che rende possibile raggiungere punti molto alti. Il suo impiego può essere utilizzato durante le ristrutturazioni, operazioni di giardinaggio, oppure per le affissioni pubblicitarie, per lavori di impiantistica o di edilizia.

Le piattaforme aeree disponibili da Giffi Noleggi sono autocarrate, ossia montate su un camioncino quindi facilmente trasportabili. Esistono piattaforme aeree conducibili con la sola patente B o modelli per cui è richiesta la patente C.

Tipi di piattaforme aeree

Chiunque sia in possesso di una patente può guidare una piattaforma aerea, infatti sono disponibili anche dei modelli montati su camioncini che non richiedono patenti speciali. La differenza tra le varie tipologie di piattaforme aeree è basata su altezza raggiungibile e sul fatto di essere montata su camioncino o meno.

Ci sono le piattaforme autocarrate dai 14 ai 28 metri che possono essere guidate con la sola patente B, e quelle dai 28 ai 74 metri che possono adattarsi ad ogni tipo di lavoro e necessitano della patente C. Entrambe vedono un cestello per far sì che l’operatore lavori in completa sicurezza.

Perquanto riguarda le piattaforme ragno, sono adatte anche all’utilizzo in spazi interni poichè non sono montate su camioncini ma su doppi motori elettrici e a gasolio. I bracci dalla tipica forma a ragno sono dotati si stabilizzatori molto efficaci in quei posti inaccessibili con un mezzo tradizione. Il loro peso e la loro dimensione sono molto ridotti rispetto all’altezza che sono in grado di raggiungere e possono essere pilotati anche a distanza grazie a telecomandi.

Le piattaforme semoventi elettriche, come quelle ragno, possono essere utilizzate all’interno grazie ai motori elettrici senza emissioni. Sono la soluzione ideale per quei lavori che richiedono una frequente mobilità durante l’opera. Sono disponibili piattaforme semoventi elettriche da 10 fino a 18 metri.

Giffi Noleggi propone anche pantografi elettrici o a gasolio che vanno da 8 a 18 metri di altezza.