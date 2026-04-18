EMI Basket Gubbio – Virtus Assisi 2-0. Nei quarti di playoff, il Basket Gubbio conquista la semifinale in Gara 2 ad Assisi - Tuttoggi.info

EMI Basket Gubbio non sbaglia e chiude la serie in due gare, conquistando la semifinale playoff nonostante l’assenza di Carter in entrambe le sfide. Due partite diverse per andamento, ma accomunate dalla stessa solidità nei momenti decisivi.

Gara 1 si apre con ritmi bassi: servono due minuti per vedere il primo canestro, firmato Provvidenza, subito replicato da Marcone. L’equilibrio iniziale viene spezzato da un mini break eugubino che vale il 19-13 al termine del primo quarto. Nel secondo periodo, però, Assisi rientra grazie alle triple di Dubois e ancora Provvidenza, sfruttando le attenzioni difensive su Di Coste. L’ingresso di Flamini (9 punti) tiene in piedi Gubbio, ma all’intervallo il vantaggio è minimo: 33-31. Nel terzo quarto i padroni di casa provano più volte l’allungo, senza riuscire a staccare definitivamente gli avversari. L’ultimo periodo si apre sul 48-46 e vede il sorpasso ospite con la tripla di Gambacorta. A cambiare l’inerzia è Mulazzani: tre triple e un libero negli ultimi minuti spezzano la zona di Assisi e restituiscono certezze anche in difesa. Finisce 67-61 per Gubbio, trascinata da Razzi (19), Mulazzani (15) e Flamini (9). Ad Assisi invece non bastano i 22 punti di un Dubois sempre combattivo.

Gara 2, ad Assisi, segue un copione diverso ma conduce allo stesso esito. Parte meglio Gubbio con Di Simone, ma le percentuali restano basse e i padroni di casa chiudono avanti il primo quarto (16-13). Il secondo periodo è più fluido: Lucarelli e Dubois (7 punti ciascuno nel quarto) permettono ad Assisi di andare all’intervallo sul 32-31. Nel terzo quarto Gubbio reagisce: pareggia e poi allunga fino al +7 con Razzi e Mulazzani, prima del ritorno firmato Lucarelli che riporta i suoi sul 45-47. Nell’ultima frazione emerge la maggiore profondità del roster eugubino: +9 nei primi cinque minuti, poi il tentativo di rimonta di Assisi che però non si completa. Gubbio gestisce nel finale e chiude la serie. Ancora protagonisti Lucarelli (19) e Dubois (18) per Assisi, ma dall’altra parte è la coralità a fare la differenza: Razzi (17), Di Simone (15) e Marcone (12) guidano un gruppo più lungo e lucido nei momenti chiave.

L’MVP della serie è senza discussioni Stefano Razzi: 36 punti e 22 rimbalzi complessivi in due gare, presenza costante su entrambi i lati del campo. Ora l’attenzione si sposta sull’altra serie: gara 3 tra Terni e Foligno, in programma domenica 19 alle ore 19, determinerà la prossima avversaria di EMI Basket Gubbio in semifinale.

Quarti di finale PlayOff – Gara1

BASKET GUBBIO – VIRTUS ASSISI 67-61

BASKET GUBBIO: Di Simone 8, Beccafichi, Cecchini R., Marcone 8, Stroppa 3, Mulazzani 15, Carter Yelamos ne, Berti 5, Vispi ne, Flamini 9, Razzi 19, Palazzari. All. Cecchini L.

VIRTUS ASSISI: Conidi 3, Santantonio 4, Passeri ne, Lucarelli 7, Gambacorta 3, Chioccioni ne, Provvidenza 8, Gambelunghe 2, Dubois 22, Di Coste 12, Falcinelli ne. All. Piazza

Parziali: 19-13, 14-18, 15-15, 19-15.

Progressivi: 19-13, 33-31, 48-46, 67-61.

Uscito per 5 falli: nessuno





Quarti di finale PlayOff – Gara2

VIRTUS ASSISI – BASKET GUBBIO 58-69

VIRTUS ASSISI: Conidi 2, Santantonio 5, Passeri ne, Lucarelli 19, Gambacorta, Chioccioni ne, Provvidenza 7, Gambelunghe, Dubois 18, Di Coste 7, Falcinelli ne, Gubbiotti ne. All. Piazza

BASKET GUBBIO: Di Simone 15, Beccafichi, Cecchini R. 2, Marcone 12, Stroppa 2, Mulazzani 7, Carter Yelamos ne, Berti 8, Vispi ne, Flamini, Razzi 17, Palazzari 6. All. Cecchini L.

Parziali: 16-13, 16-18, 13-16, 13-22.

Progressivi: 16-13, 32-31, 45-47, 58-69.

Uscito per 5 falli: Lucarelli (Virtus Assisi), Dubois (Virtus Assisi)

Gubbio, 17 aprile 2026

Federico Minelli – Ufficio Stampa A.D. Basket Gubbio

Foto: Gabriele Pettinacci – @gabripett_



