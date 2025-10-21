EMI Basket Gubbio cede il passo alla Virtus Bastia - Tuttoggi.info

La terza di campionato di EMI Basket Gubbio si traduce purtroppo in un’altra sconfitta amara. I biancoblu di coach Lorenzo Cecchini cedono il passo in trasferta alla Virtus Bastia per 72-67 in una gara rimasta aperta fino ai secondi finali che hanno però sorriso ai padroni di casa e dopo tre partite restano a due punti in classifica.
In un primo quarto prolifico per entrambe le parti è la Virtus Bastia a partire subito forte per indirizzare la gara già dai primi minuti, ma il Basket Gubbio è bravo a farsi trovare pronto. Sugli scudi il play Marcone che infila 6 punti nel quarto (18 alla sirena finale per lui) e permette ai suoi di chiudere avanti per 17-19 il primo parziale.
Il secondo quarto degli eugubini è questa volta meno problematico rispetto alle altre due gare stagionali, ma gli attacchi dei padroni di casa costringono comunque i biancoblu a tornare negli spogliatoi sotto di 4 lunghezze sul 39-35.
Dopo l’intervallo lungo torna a farsi sotto Gubbio che trova anche il sorpasso nel punteggio, ma Bastia non molla e arriva agli ultimi 10’ in vantaggio per 52-49.
La battaglia (sportiva, s’intende) continua nel quarto conclusivo e si arriva ai possessi finali sul +1 Bastia: dopo un attacco eugubino che non porta risultati è Orlando a 23 secondi dalla fine a siglare la tripla del +4 che chiude definitivamente il match.
I ragazzi di coach Cecchini torneranno ad allenarsi già domani, per preparare il prossimo incontro che si terrà sabato 25 alle 17:30, in casa alla Polivalente contro la Virtus Assisi.
VIRTUS BASTIA – BASKET GUBBIO 72-67
VIRTUS BASTIA: Fondacci 7, Bonucci 11, Ambrosino 9, Proietti 2, Orlandi 9, Piampiano 2, Rossi ne, Burini 13, Antonielli 2, Meccoli 9, Ardenti ne, Costantini 8. All. Calisti
BASKET GUBBIO: Di Simone 11, Beccafichi 5, Cecchini R., Marcone 18, Bianchi ne, Mulazzani 15, Carter Yelamos 12, Berti 6, Vispi ne, Flamini, Razzi, Palazzari. All. Cecchini L.
PARZIALI: 17-19, 22-16, 13-14, 20-18.
PROGRESSIVI: 17-19, 39-35, 52-49, 72-67.
Usciti per 5 Falli: Meccoli (Virtus Bastia).
Gubbio, 20 ottobre 2025
Federico Minelli – Ufficio Stampa A.D. Basket Gubbio
