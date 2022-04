Emergenza Ucraina, Federfarma Umbria dona farmaci e medicinali - Tuttoggi

Importante donazione, da parte di Federfarma Umbria, di farmaci e medicinali consegnati dal comitato regionale umbro della Croce Rossa

Farmacie umbre in campo per le popolazioni ucraine pesantemente colpite dalla guerra. Rispondendo all’appello di Federfarma Umbria, i presìdi sanitari territoriali con la croce verde hanno aderito all’iniziativa umanitaria contribuendo con le proprie donazioni, ad allestire tre bancali di scatoloni con all’interno farmaci e medicinali di prima necessità, consegnati al comitato regionale umbro della Croce Rossa Italiana. il quale nei prossimi giorni provvederà a far recapitare direttamente i farmaci al confine ucraino.

Alla cerimonia di consegna delle donazioni, avvenuta all’interno del magazzino dell’azienda di distribuzione intermedia, la cooperativa Farmacentro Servizi e Logistica che ha provveduto al confezionamento del materiale, sono intervenuti il presidente di Federfarma Umbria Augusto Luciani, il presidente del comitato regionale umbro della Croce Rossa Paolo Scura, la presidente di Federfarma Perugia Silvia Pagliacci, il vice presidente di Farmacentro Servizi e Logistica Gianluca Ceccarelli, il direttore generale di Federfarma Umbria Franco Baldelli.